Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Алексей Соловьёв - статистика

Иртыш
15 марта 1996 (30), Москва
#54 | Защитник
185 см | 67 кг
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иртыш
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Текстильщик
2 : 0
13.06.2026
Иртыш
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Сибирь
4 : 0
23.05.2026
Иртыш
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Иртыш
0 : 0
17.05.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Иртыш
2 : 2
10.05.2026
Родина-2
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Ленинградец
1 : 1
03.05.2026
Иртыш
77' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Иртыш
1 : 1
26.04.2026
Торпедо Миасс
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Волгарь
3 : 0
19.04.2026
Иртыш
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Иртыш
0 : 1
12.04.2026
Калуга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Машук-КМВ
1 : 1
08.04.2026
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Иртыш
1 : 3
04.04.2026
Сибирь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Велес
4 : 0
29.03.2026
Иртыш
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Родина-2
1 : 2
22.03.2026
Иртыш
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Иртыш
1 : 2
15.03.2026
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
08.03.2026
Иртыш
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Иртыш
1 : 2
01.03.2026
Текстильщик
Был в запасе
Главные новости
Фото10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
1
Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
17:35
1
Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
17:09
5
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
6
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
44
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
7
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+