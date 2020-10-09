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    Алексей Соловьёв - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Александрович
    Фамилия Соловьёв
    Команда СКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 марта 1996 (26 лет)
    Рост 183
    Вес 67
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:1 Чайка (Песчанокопское)
    29.11.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 3:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    25.11.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Велес (Москва)
    21.11.2020 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:0 Факел (Воронеж)
    15.11.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 6:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    11.11.2020 Был в запасе Торпедо (Москва) 4:1 Факел (Воронеж)
    28.10.2020 1' -90' Волгарь (Астрахань) 2:1 Факел (Воронеж)
    24.10.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    13.10.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Алания (Владикавказ)
    09.10.2020 Был в запасе Нефтехимик (Нижнекамск) 3:1 Факел (Воронеж)
    04.10.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:0 Динамо Бр (Брянск)
    27.09.2020 1' -72' Иртыш (Омск) 1:0 Факел (Воронеж)
    23.09.2020 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Томь (Томск)
    19.09.2020 Был в запасе Чертаново (Москва) 0:3 Факел (Воронеж)
    13.09.2020 1' -85' Факел (Воронеж) 0:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    09.09.2020 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Енисей (Красноярск)
    05.09.2020 1' -69' Факел (Воронеж) 0:2 Оренбург (Оренбург)
    31.08.2020 1' -90' Чайка (Песчанокопское) 2:1 Факел (Воронеж)
    22.08.2020 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Факел (Воронеж)
    16.08.2020 Был в запасе Велес (Москва) 1:1 Факел (Воронеж)
    12.08.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 0:1 Балтика (Калининград)
    08.08.2020 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 3:1 Факел (Воронеж)
    01.08.2020 Был в запасе Факел (Воронеж) 1:0 Акрон (Тольятти)
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