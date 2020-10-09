Алексей Соловьёв - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Соловьёв
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|67
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Соловьёв
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Чайка (Песчанокопское)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|3:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.11.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Велес (Москва)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|15.11.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|6:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|11.11.2020
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|4:1
|Факел (Воронеж)
|28.10.2020
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|13.10.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Алания (Владикавказ)
|09.10.2020
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|27.09.2020
|1' -72'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|23.09.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Томь (Томск)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|0:3
|Факел (Воронеж)
|13.09.2020
|1' -85'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|09.09.2020
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|05.09.2020
|1' -69'
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Оренбург (Оренбург)
|31.08.2020
|1' -90'
|Чайка (Песчанокопское)
|2:1
|Факел (Воронеж)
|22.08.2020
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|16.08.2020
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:1
|Факел (Воронеж)
|12.08.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Балтика (Калининград)
|08.08.2020
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|3:1
|Факел (Воронеж)
|01.08.2020
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Акрон (Тольятти)