Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кристиан Лобато
Статистика
Кристиан Лобато - статистика
Завершил карьеру
7 марта 1989 (37)
#11 | Полузащитник
174 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 1
11.05.2014
Осасуна
83' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0 : 2
03.05.2014
Сельта
70' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал
4 : 0
26.04.2014
Осасуна
78' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
1 : 1
19.04.2014
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
0 : 0
11.04.2014
Вальядолид
70' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1 : 2
04.04.2014
Осасуна
60' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
1 : 1
30.03.2014
Реал Сосьедад
73' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Райо Вальекано
1 : 0
26.03.2014
Осасуна
90' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1 : 2
23.03.2014
Севилья
59' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
7 : 0
16.03.2014
Осасуна
61' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2 : 0
01.03.2014
Осасуна
48' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
3 : 0
23.02.2014
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
0 : 0
14.02.2014
Осасуна
68' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
2 : 0
09.02.2014
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3 : 1
04.02.2014
Осасуна
1' - 83'
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
1 : 5
26.01.2014
Атлетик
Был в запасе
Главные новости
Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
16:29
3
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
15:45
1
Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
15:31
3
«Зенит» – самая страдающая от судейских ошибок команда РПЛ, а в пользу «Спартака» ошибаются чаще всего
15:05
42
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
6
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
3
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
1
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+