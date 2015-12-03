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Антон Алтунин - статистика

Завершил карьеру
26 января 1996 (30)
#97 | Полузащитник
177 см | 69 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо (мол)
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
Динамо (мол)
1 : 3
03.12.2015
Анжи (мол)
77' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
Динамо (мол)
3 : 1
29.11.2015
Локомотив (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
Мордовия (мол)
1 : 2
21.11.2015
Динамо (мол)
1' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
Динамо (мол)
1 : 1
06.11.2015
Кубань (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 14 тур
Ростов (мол)
1 : 0
01.11.2015
Динамо (мол)
89' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
Динамо (мол)
3 : 0
24.10.2015
Спартак М (мол)
89' - 90'
Россия. Молодежное первенство,
Амкар (мол)
1 : 1
16.10.2015
Динамо (мол)
61' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
Динамо (мол)
4 : 1
03.10.2015
ЦСКА (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 3
26.09.2015
Динамо (мол)
62' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 9 тур
Динамо (мол)
0 : 1
20.09.2015
Рубин (мол)
1' - 55'
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
12.09.2015
Динамо (мол)
71' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 7 тур
Динамо (мол)
1 : 2
28.08.2015
Уфа (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 6 тур
Ахмат (мол)
2 : 0
20.08.2015
Динамо (мол)
1' - 59'
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
Динамо (мол)
2 : 1
15.08.2015
Урал (мол)
1' - 80'
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
Анжи (мол)
0 : 2
07.08.2015
Динамо (мол)
1' - 65'
Россия. Молодежное первенство, 3 тур
Локомотив (мол)
1 : 1
01.08.2015
Динамо (мол)
Был в запасе
Россия. Молодежное первенство, 2 тур
Динамо (мол)
3 : 0
24.07.2015
Мордовия (мол)
46' - 90'
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
Зенит (мол)
1 : 0
18.07.2015
Динамо (мол)
1' - 72'
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