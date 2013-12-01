|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|10
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2014
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|01.05.2014
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|17.04.2014
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|4:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|11.04.2014
|1' -83'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|04.04.2014
|46' -71'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|28.03.2014
|90' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|20.03.2014
|1' -66'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|17'
|15.03.2014
|57' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|07.12.2013
|1' -79'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|01.12.2013
|53' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|6:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|09.11.2013
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|01.11.2013
|60' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|25.09.2013
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)