Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Игор Бубнич
Статистика
Игор Бубнич - статистика
Завершил карьеру
17 июля 1992 (34)
#18 | Защитник
188 см
Хорватия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карпи
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 13 тур
Карпи
1 : 2
22.11.2015
Кьево
1' - 59'
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
1 : 0
08.11.2015
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Карпи
0 : 0
01.11.2015
Верона
57' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 1
28.10.2015
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Карпи
1 : 2
24.10.2015
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
3 : 0
18.10.2015
Карпи
1' - 90'
62'
Италия. Серия А, 7 тур
Карпи
2 : 1
03.10.2015
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
5 : 1
26.09.2015
Карпи
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Карпи
0 : 0
23.09.2015
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Карпи
0 : 1
20.09.2015
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
2 : 2
13.09.2015
Карпи
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Карпи
1 : 2
30.08.2015
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
5 : 2
23.08.2015
Карпи
1' - 90'
Главные новости
Ямаль: «Сказал бы Фелпсу, что обгоню его в заплыве»
10:55
Пономарев готов выключить телевизор при показе матчей сборной России
10:42
В «Локомотиве» могут сменить главного тренера и спортивного директора
10:29
Бубнов определил единственный клуб Серии A, в который стоит перейти Тюкавину
10:11
1
Батракова назвали игроком, который не дотягивает даже до турецкого уровня
09:49
3
Экс-тренер «Акрона» допустил отставку Семака
09:37
Бубнов назвал тренера, который может спасти «Факел» от вылета
09:26
3
Рахимов выявил 2 клуба, которые могут преподнести сюрприз в чемпионате России
09:10
Семшов определил 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+