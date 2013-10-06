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    Давиде Гавацци - статистика

    #79 | Полузащитник
    Имя Давиде
    Фамилия Гавацци
    Команда Тернана
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 мая 1986 (36 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2014 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:2 Сампдория (Генуя)
    13.01.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:0 Удинезе (Удине)
    22.12.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Парма (Парма)
    15.12.2013 Был в запасе Кьево (Верона) 0:1 Сампдория (Генуя)
    24.11.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Лацио (Рим)
    10.11.2013 60' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Сампдория (Генуя)
    03.11.2013 1' -78' Сампдория (Генуя) 3:4 Сассуоло (Сассуоло)
    30.10.2013 1' -66' Верона (Верона) 2:0 Сампдория (Генуя)
    20.10.2013 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 1:2 Сампдория (Генуя)
    06.10.2013 1' -78' Сампдория (Генуя) 2:2 Торино (Турин)
    28.09.2013 1' -90' Милан (Милан) 1:0 Сампдория (Генуя)
    34'
    25.09.2013 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Рома (Рим)
    21.09.2013 1' -73' Кальяри (Кальяри) 2:2 Сампдория (Генуя)
    01.09.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:2 Сампдория (Генуя)
    24.08.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Ювентус (Турин)
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