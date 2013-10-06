Давиде Гавацци - статистика
#79 | Полузащитник
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Гавацци
|Команда
|Тернана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Давиде
|Фамилия
|Гавацци
|Команда
|Тернана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2014
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:2
|Сампдория (Генуя)
|13.01.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:0
|Удинезе (Удине)
|22.12.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Парма (Парма)
|15.12.2013
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|24.11.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Лацио (Рим)
|10.11.2013
|60' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|03.11.2013
|1' -78'
|Сампдория (Генуя)
|3:4
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.10.2013
|1' -66'
|Верона (Верона)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|20.10.2013
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|06.10.2013
|1' -78'
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Торино (Турин)
|28.09.2013
|1' -90'
|Милан (Милан)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|34'
|25.09.2013
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Рома (Рим)
|21.09.2013
|1' -73'
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|01.09.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|24.08.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Ювентус (Турин)