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Андрей Рыченков - статистика

Завершил карьеру
24 августа 1993 (33)
#20 | Нападающий
177 см | 70 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Бр
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Локомотив
3 : 1
08.11.2015
Динамо Бр
81' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Динамо Бр
0 : 2
01.11.2015
Металлург Л
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2015
Динамо Бр
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Динамо Бр
0 : 2
18.10.2015
Энергомаш
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Динамо Бр
3 : 0
11.10.2015
Калуга
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 12 тур
Авангард
2 : 2
04.10.2015
Динамо Бр
68' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Динамо Бр
3 : 1
27.09.2015
Чертаново
64' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Зенит
0 : 0
21.09.2015
Динамо Бр
83' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Динамо Бр
1 : 2
14.09.2015
Тамбов
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Торпедо
1 : 0
08.09.2015
Динамо Бр
77' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Динамо Бр
2 : 0
31.08.2015
Рязань
72' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Динамо Бр
0 : 0
17.08.2015
Локомотив
70' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Металлург Л
3 : 2
11.08.2015
Динамо Бр
62' - 90'
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