Андрей Рыченков - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Рыченков
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Рыченков
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Бр
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|81' -90'
|Локомотив (Лиски)
|3:1
|Динамо Бр (Брянск)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|0:2
|Металлург Л (Липецк)
|25.10.2015
|90' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|0:2
|Энергомаш (Белгород)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|3:0
|Калуга (Калуга)
|04.10.2015
|68' -90'
|Авангард (Курск)
|2:2
|Динамо Бр (Брянск)
|27.09.2015
|64' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|3:1
|Чертаново (Москва)
|21.09.2015
|83' -90'
|Зенит (Пенза)
|0:0
|Динамо Бр (Брянск)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)
|08.09.2015
|77' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|31.08.2015
|72' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Рязань (Рязань)
|17.08.2015
|70' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:0
|Локомотив (Лиски)
|11.08.2015
|62' -90'
|Металлург Л (Липецк)
|3:2
|Динамо Бр (Брянск)