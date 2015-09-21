Алексей Воронков - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Воронков
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 марта 1989 (33 года)
|Рост
|160
|Вес
|60
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Воронков
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 марта 1989 (33 года)
|Рост
|160
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|14
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2016
|77' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:2
|Спартак К (Кострома)
|88'
|08.11.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|54'
|26.10.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:2
|Текстильщик (Иваново)
|21.10.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|35'
|17.10.2015
|1' -81'
|Коломна (Коломна)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|22'
|11.10.2015
|46' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|5:0
|Коломна (Коломна)
|05.10.2015
|78' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Москва (Москва)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Карелия (Петрозаводск)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|27.09.2015
|58' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:3
|Псков-747 (Псков)
|21.09.2015
|1' -46'
|Строгино (Москва)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|25'
|15.09.2015
|73' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|01.09.2015
|1' -68'
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|25.08.2015
|77' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|28.07.2015
|1' -77'
|Коломна (Коломна)
|2:3
|Домодедово (Москва)
|20.07.2015
|1' -83'
|Волга (Тверь)
|4:2
|Коломна (Коломна)