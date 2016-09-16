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    Тимур Патахов - статистика

    #78 | Полузащитник
    Имя Тимур
    Отчество Русланови
    Фамилия Патахов
    Команда Анжи
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 мая 1996 (26 лет)
    Рост 187
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи (мол) 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2017 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    26.04.2017 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Томь (мол) (Томск)
    21.04.2017 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    15.04.2017 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    31.03.2017 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 4:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    16.03.2017 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 0:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    01.12.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    19.11.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Уфа (мол) (Уфа)
    29.10.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    16.09.2016 1' -38' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    09.09.2016 Был в запасе Оренбург (мол) (Оренбург) 4:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    27.08.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Спартак М (мол) (Москва)
    18.08.2016 78' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    13.08.2016 1' -62' Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    06.08.2016 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    29.07.2016 1' -83' Анжи (мол) (Махачкала) 2:3 ЦСКА (мол) (Москва)
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