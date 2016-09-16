Тимур Патахов - статистика
#78 | Полузащитник
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Русланови
|Фамилия
|Патахов
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Русланови
|Фамилия
|Патахов
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи (мол)
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|26.04.2017
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Томь (мол) (Томск)
|21.04.2017
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|15.04.2017
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|31.03.2017
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|16.03.2017
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|01.12.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|19.11.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|29.10.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|16.09.2016
|1' -38'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|09.09.2016
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|4:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|27.08.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|18.08.2016
|78' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|13.08.2016
|1' -62'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|06.08.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.07.2016
|1' -83'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)