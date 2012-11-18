Александр Иващенко - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Иващенко
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Иващенко
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 февраля 1985 (38 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2013
|90' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:2
|Карпаты (Львов)
|12.05.2013
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|04.05.2013
|Был в запасе
|Арсенал (Киев)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|28.04.2013
|80' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|13.04.2013
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|09.03.2013
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:0
|Заря (Луганск)
|03.03.2013
|89' -90'
|Динамо (Киев)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|30.11.2012
|82' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|23.11.2012
|81' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|18.11.2012
|90' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:2
|Ворскла (Полтава)
|10.11.2012
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Волынь (Луцк)
|04.11.2012
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|6:0
|Кривбасс (Кривой Рог)
|27.10.2012
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|01.09.2012
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|26.08.2012
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|03.08.2012
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Динамо (Киев)