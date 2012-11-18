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    Александр Иващенко - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Иващенко
    Команда Кривбасс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 февраля 1985 (38 лет)
    Рост 182
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кривбасс 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2013 90' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 3:2 Карпаты (Львов)
    12.05.2013 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 3:0 Говерла (Ужгород)
    04.05.2013 Был в запасе Арсенал (Киев) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    28.04.2013 80' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:1 Металлург (Донецк)
    13.04.2013 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 2:0 Таврия (Симферополь)
    09.03.2013 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 3:0 Заря (Луганск)
    03.03.2013 89' -90' Динамо (Киев) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    30.11.2012 82' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:2 Шахтер (Донецк)
    23.11.2012 81' -90' Черноморец (Одесса) 2:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    18.11.2012 90' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 3:2 Ворскла (Полтава)
    10.11.2012 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Волынь (Луцк)
    04.11.2012 Был в запасе Карпаты (Львов) 6:0 Кривбасс (Кривой Рог)
    27.10.2012 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    01.09.2012 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 1:2 Мариуполь (Мариуполь)
    26.08.2012 Был в запасе Металлист (Харьков) 3:1 Кривбасс (Кривой Рог)
    03.08.2012 Был в запасе Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Динамо (Киев)
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