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Александр Иващенко - статистика

Завершил карьеру
19 февраля 1985 (41)
#77 | Нападающий
182 см | 73 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кривбасс
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Кривбасс
3 : 2
18.05.2013
Карпаты
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Кривбасс
3 : 0
12.05.2013
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Арсенал
1 : 1
04.05.2013
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Кривбасс
1 : 1
28.04.2013
Металлург
80' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Кривбасс
2 : 0
13.04.2013
Таврия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Кривбасс
3 : 0
09.03.2013
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Динамо К
1 : 1
03.03.2013
Кривбасс
89' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Кривбасс
0 : 2
30.11.2012
Шахтер
82' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Черноморец
2 : 0
23.11.2012
Кривбасс
81' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Кривбасс
3 : 2
18.11.2012
Ворскла
90' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Кривбасс
1 : 0
10.11.2012
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Карпаты
6 : 0
04.11.2012
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Говерла
1 : 1
27.10.2012
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Кривбасс
1 : 2
01.09.2012
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Металлист
3 : 1
26.08.2012
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Кривбасс
0 : 1
03.08.2012
Динамо К
Был в запасе
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