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Хака
Хуан Эдуардо Лескано
Новости
€ 50 тыс
Хуан Эдуардо Лескано - новости
Хака
29 октября 1992 (33)
#23 | Нападающий
187 см | 79 кг
Аргентина
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Новости
Трансферы
Публикации
Лескано сыграет за «Анжи» против «Зенита»
2019.04.12 08:22
2
Самарджич, Антон, Лескано – в основе «Анжи» на матч с «Тосно»; у гостей сыграет Погребняк
2018.03.17 17:39
Мкртычев: «Лескано мыслями был в «Анжи» — там, где готовы платить больше»
2017.07.29 08:40
3
Лескано не долго думал над предложением из «Анжи»
2017.07.28 11:44
6
Фото
Лескано подписал с «Анжи» трехлетний контракт
2017.07.27 17:05
4
Источник: Лескано стал игроком «Анжи»
2017.07.26 13:24
6
Источник: Лескано перейдет из «СКА-Хабаровска» в «Анжи»
2017.07.25 18:13
7
Видео
Лескано: «Рабону часто тренировал в «Реале»
2017.07.17 09:31
5
Веденеев ждет прихода защитника и нападающего в «Зенит»
2017.07.17 08:06
4
Видео
Александр Кержаков: «Хотел бы, чтобы мяч после рабоны Лескано все-таки залетел в ворота «Зенита»
2017.07.16 21:49
14
Видео
Нападающий «СКА-Хабаровска» Лескано пробил рабоной в перекладину ворот «Зенита»
2017.07.16 12:49
15
Лескано хочет видеть «СКА-Хабаровск» в еврокубках
2017.06.13 07:32
7
Лескано: «Было бы прекрасно получить вызов в сборную России»
2016.01.10 15:31
3
ФНЛ. Армавирское «Торпедо» уступило «Енисею»
2015.10.11 14:59
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