Лескано сыграет за «Анжи» против «Зенита»

Форвард «Анжи» Хуан Лескано вернулся в расположение главной команды после травмы голеностопа и приступил к тренировкам перед матчем 23-го тура чемпионата России против «Зенита».

В общей группе работает и вратарь Юрий Дюпин. В матче предыдущего тура против «Динамо» (1:1) голкипер травмировал шею.

В Санкт-Петербург «Анжи» готовится в полном составе. К тренировкам с основным составом привлечен полузащитник молодежной команды Рамазан Керимов.