Лескано сыграет за «Анжи» против «Зенита»

Лескано, это кто такой?
Форвард «Анжи» Хуан Лескано вернулся в расположение главной команды после травмы голеностопа и приступил к тренировкам перед матчем 23-го тура чемпионата России против «Зенита».
В общей группе работает и вратарь Юрий Дюпин. В матче предыдущего тура против «Динамо» (1:1) голкипер травмировал шею.
В Санкт-Петербург «Анжи» готовится в полном составе. К тренировкам с основным составом привлечен полузащитник молодежной команды Рамазан Керимов.
- Матч «Зенит» – «Анжи» состоится 14 апреля в 16:30 по московскому времени.
- После 22 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России с 45 очками.
- «Анжи» занимает предпоследнее с 19 баллами.