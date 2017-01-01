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    Лескано сыграет за «Анжи» против «Зенита»

    Форвард «Анжи» Хуан Лескано вернулся в расположение главной команды после травмы голеностопа и приступил к тренировкам перед матчем 23-го тура чемпионата России против «Зенита».

    В общей группе работает и вратарь Юрий Дюпин. В матче предыдущего тура против «Динамо» (1:1) голкипер травмировал шею.

    В Санкт-Петербург «Анжи» готовится в полном составе. К тренировкам с основным составом привлечен полузащитник молодежной команды Рамазан Керимов.

    • Матч «Зенит» – «Анжи» состоится 14 апреля в 16:30 по московскому времени.
    • После 22 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России с 45 очками.
    • «Анжи» занимает предпоследнее с 19 баллами.

    Источник: Официальный сайт «Анжи»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4121

      prezent2017 6 минут назад

      Лескано, это кто такой?

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