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Лескано не долго думал над предложением из «Анжи»

28 июля 2017, 11:44
6

Новичок «Анжи» нападающий Хуан Эдуардо Лескано рассказал подробности своего перехода из «СКА-Хабаровск». По его словам, переговоры начались еще зимой. Стоит отметить, что аргентинский футболист выступал за команду из Хабаровска с 2016 года.

Форвард запомнился публике после опасного удара в первом туре нынешнего чемпионата России по воротам «Зенита», который был нанесен «рабоной».

– Впервые представители «Анжи» вышли со мной на связь еще в начале текущего года. Но на тот момент я принадлежал «СКА-Хабаровск» и у меня по контракту оставалось еще полтора года. К тому же перед клубом стояла задача выхода в Премьер-лигу. Поэтому Хабаровск не хотел меня отпускать.

– Получается, «Анжи» проявил к вам интерес задолго до эффектного удара рабоной?

– Конечно. Удар был совершен в июле 2017 года, а звонок с «Анжи» – зимой.

– Над предложением долго раздумывали?

– Я был знаком с главным тренером Александром Григоряном, ведь мы вместе работали в Хабаровске. Так что долго думать не пришлось.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Анжи СКА-Хабаровск Лескано Хуан Эдуардо Григорян Александр
Комментарии (6)
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Britan
1501232976
сначала Анжи, а там глядишь и другие заметят. можно понять парня. Все ближе к европе. Анжи тоже в накладе не останется, если что. Удачи.
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Одинокий волк Маквейд
1501234794
Икры наелся, теперь шашлык.
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lek!
1501234905
8 клубов поменял к 24 годам , так что ему не привыкать ))))
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СШГЭС
1501235093
Перекати-поле.
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Сибирь за Спартак
1501235488
Средненький, если честно, игрочишка.
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Svoysvoemubrat
1501235985
Судя по вектору движения и знакомствам, следующий клуб - Арарат.
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