Лескано не долго думал над предложением из «Анжи»

Новичок «Анжи» нападающий Хуан Эдуардо Лескано рассказал подробности своего перехода из «СКА-Хабаровск». По его словам, переговоры начались еще зимой. Стоит отметить, что аргентинский футболист выступал за команду из Хабаровска с 2016 года.

Форвард запомнился публике после опасного удара в первом туре нынешнего чемпионата России по воротам «Зенита», который был нанесен «рабоной».

– Впервые представители «Анжи» вышли со мной на связь еще в начале текущего года. Но на тот момент я принадлежал «СКА-Хабаровск» и у меня по контракту оставалось еще полтора года. К тому же перед клубом стояла задача выхода в Премьер-лигу. Поэтому Хабаровск не хотел меня отпускать.

– Получается, «Анжи» проявил к вам интерес задолго до эффектного удара рабоной?

– Конечно. Удар был совершен в июле 2017 года, а звонок с «Анжи» – зимой.

– Над предложением долго раздумывали?

– Я был знаком с главным тренером Александром Григоряном, ведь мы вместе работали в Хабаровске. Так что долго думать не пришлось.