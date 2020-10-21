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    Хуан Эдуардо Лескано - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Хуан Эдуардо
    Фамилия Лескано
    Команда Брисбен Роар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 октября 1992 (30 лет)
    Рост 187
    Вес 79
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 1 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2020 1' -66' Енисей (Красноярск) 1:0 Спартак (Москва)
    47'
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