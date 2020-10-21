Хуан Эдуардо Лескано - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Хуан Эдуардо
|Фамилия
|Лескано
|Команда
|Брисбен Роар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Вес
|79
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Хуан Эдуардо
|Фамилия
|Лескано
|Команда
|Брисбен Роар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|1
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2020
|1' -66'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Спартак (Москва)
|47'