ФНЛ. Армавирское «Торпедо» уступило «Енисею»

«Енисей» оказался сильнее «Торпедо» из Армавира в матче 15-го тура Футбольной национальной Лиги. Встреча проходила в Красноярске и завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голы на свой счет записали Ильдар Шабаев, Хуан Лескано и Игорь Падерин. Единственный мяч гостей забил Евгений Качан.



После 15 туров ФНЛ «Енисей», набрав 17 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина с девятью баллами располагаются на предпоследней строчке.

Чемпионат России. ФНЛ. 15-й тур

Енисей (Красноярск) – Торпедо (Армавир) – 3:1

Голы: 1:0 – Шабаев, 2; 2:0 – Лескано, 17; 3:0 – Падерин, 20; 3:1 – Качан, 72.