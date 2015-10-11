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    ФНЛ. Армавирское «Торпедо» уступило «Енисею»

    «Енисей» оказался сильнее «Торпедо» из Армавира в матче 15-го тура Футбольной национальной Лиги. Встреча проходила в Красноярске и завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев голы на свой счет записали Ильдар Шабаев, Хуан Лескано и Игорь Падерин. Единственный мяч гостей забил Евгений Качан.

    После 15 туров ФНЛ «Енисей», набрав 17 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице. Подопечные Валерия Карпина с девятью баллами располагаются на предпоследней строчке.

    Чемпионат России. ФНЛ. 15-й тур

    Енисей (Красноярск) – Торпедо (Армавир) – 3:1

    Голы: 1:0 – Шабаев, 2; 2:0 – Лескано, 17; 3:0 – Падерин, 20; 3:1 – Качан, 72.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2015 14:59
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