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    Тимур Закиров - статистика

    #64 | Защитник
    Имя Тимур
    Отчество Тимурович
    Фамилия Закиров
    Команда Кубань (ЛФЛ)
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 188
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Академия Кубань 15 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2016 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 0:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    27.04.2016 58' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Академия Кубань (Краснодар)
    23.04.2016 80' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:3 Академия Кубань (Краснодар)
    16.04.2016 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    09.04.2016 1' -65' Спартак М (мол) (Москва) 0:0 Академия Кубань (Краснодар)
    21'
    02.04.2016 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 0:1 Амкар (мол) (Пермь)
    10.03.2016 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 3:3 Кр. Советов (мол) (Самара)
    04.03.2016 80' -90' Рубин (мол) (Казань) 1:2 Академия Кубань (Краснодар)
    03.12.2015 1' -59' Академия Кубань (Краснодар) 1:3 Краснодар (мол) (Краснодар)
    27.11.2015 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:2 Академия Кубань (Краснодар)
    21.11.2015 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 1:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    06.11.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 1:1 Академия Кубань (Краснодар)
    15.10.2015 1' -78' Академия Кубань (Краснодар) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    02.10.2015 14' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    27.09.2015 87' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Академия Кубань (Краснодар)
    18.09.2015 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 4:0 Спартак М (мол) (Москва)
    11.09.2015 84' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:2 Академия Кубань (Краснодар)
    29.08.2015 46' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    23.08.2015 77' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:5 Академия Кубань (Краснодар)
    15.08.2015 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    30.07.2015 1' -46' Академия Кубань (Краснодар) 2:2 Уфа (мол) (Уфа)
    24.07.2015 89' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 2:3 Академия Кубань (Краснодар)
    19.07.2015 63' -90' Академия Кубань (Краснодар) 5:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
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