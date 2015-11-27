Тимур Закиров - статистика
#64 | Защитник
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Тимурович
|Фамилия
|Закиров
|Команда
|Кубань (ЛФЛ)
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Вес
|81
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Тимурович
|Фамилия
|Закиров
|Команда
|Кубань (ЛФЛ)
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Академия Кубань
|15
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2016
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|27.04.2016
|58' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|23.04.2016
|80' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|16.04.2016
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|09.04.2016
|1' -65'
|Спартак М (мол) (Москва)
|0:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|21'
|02.04.2016
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|10.03.2016
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|3:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|04.03.2016
|80' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|03.12.2015
|1' -59'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|27.11.2015
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|06.11.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|15.10.2015
|1' -78'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|02.10.2015
|14' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|27.09.2015
|87' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|18.09.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|4:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|11.09.2015
|84' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|29.08.2015
|46' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|23.08.2015
|77' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:5
|Академия Кубань (Краснодар)
|15.08.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|30.07.2015
|1' -46'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|24.07.2015
|89' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|19.07.2015
|63' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|5:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)