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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Краснодар (мол)
Кубань (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 03 декабря 2015
Кубань (мол)
03.12.2015, четверг, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
1 : 3
Завершен
Краснодар (мол)
37'
И. Коновалов
45'
Н. Комличенко
51'
А. Батютин
90+4'
Д. Воробьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Краснодар (мол)
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Д. Воробьев
90'
+3
Замена
М. Старков
️️️️
Н. Комличенко
87'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
П. Марушко
Замена
И. Стефанович
️️️️
И. Пономарёв
83'
80'
Замена
Д. Квеквескири
️️️️
И. Белоус
Замена
Д. Галкин
️️️️
И. Коновалов
67'
Замена
А. Иванушкин
️️️️
Т. Закиров
59'
59'
Желтая карточка
А. Татаев
57'
Желтая карточка
А. Батютин
51'
ГОЛ! 1:2!
А. Батютин
Желтая карточка
К. Волчков
49'
45'
ГОЛ! 1:1!
Н. Комличенко
ГОЛ! 1:0!
И. Коновалов
37'
36'
Желтая карточка
И. Жигулев
Желтая карточка
И. Пономарёв
36'
12'
Желтая карточка
Н. Комличенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
12
Никита Хайкин
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
78
Игорь Пономарёв
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
10
Максим Майрович
ЦФ
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
96
Илья Борисов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Кубань (мол)
67
Николай Костенко
ВР
68
Алексей Иванушкин
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Илья Шушкин
ЦЗ
92
Дмитрий Галкин
ЦП
60
Юрий Митрохин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
74
Константин Куркулов
ЦП
21
Никита Козловский
АП
61
Сергей Образцов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
9
Евгений Назаров
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
97
Алексей Шишкин
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
3-5-1-1
12
Хайкин
64
Закиров
40
Журавлев
4
Волчков
78
Пономарёв
89
Тюфяков
90
Нурисов
17
Коновалов
22
Завезен
13
Георгиевский
10
Майрович
4-2-1-3
78
Кавлинов
2
Черов
5
Татаев
48
Марченко
3
Гогличидзе
96
Борисов
10
Жигулев
72
Батютин
27
Комличенко
24
Белоус
53
Марушко
64
Закиров
68
Иванушкин
68
Иванушкин
64
Закиров
17
Коновалов
92
Галкин
92
Галкин
17
Коновалов
78
Пономарёв
23
Стефанович
23
Стефанович
78
Пономарёв
27
Комличенко
77
Старков
77
Старков
27
Комличенко
24
Белоус
11
Квеквескири
11
Квеквескири
24
Белоус
53
Марушко
10
Воробьев
10
Воробьев
53
Марушко
Остались в запасе
Кубань (мол)
Краснодар (мол)
61
Сергей Образцов
ЦФ
67
Николай Костенко
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Илья Шушкин
ЦЗ
21
Никита Козловский
АП
60
Юрий Митрохин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
74
Константин Куркулов
ЦП
9
Евгений Назаров
ЦЗ
97
Алексей Шишкин
ЦП
5
Виталий Стежко
ЦЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Остались в запасе
61
Сергей Образцов
ЦФ
67
Николай Костенко
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
3
Даниил Маругин
ЦЗ
69
Илья Шушкин
ЦЗ
21
Никита Козловский
АП
60
Юрий Митрохин
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
74
Константин Куркулов
ЦП
Остались в запасе
9
Евгений Назаров
ЦЗ
97
Алексей Шишкин
ЦП
5
Виталий Стежко
ЦЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
Статистика матча Кубань (мол) - Краснодар (мол)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Артур Степанян
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Труд
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