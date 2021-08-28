Юрий Батюшин - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Батюшин
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Батюшин
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|13
|2
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2021
|80' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|05.11.2021
|67' -90'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|31.10.2021
|1' -70'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:6
|Заря (Луганск)
|6'
|22.10.2021
|1' -71'
|Металлист 1925 (Харьков)
|4:0
|Ингулец (Петрово)
|44'
|16.10.2021
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|03.10.2021
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:0
|Минай (Минай)
|26.09.2021
|1' -46'
|Десна (Чернигов)
|1:2
|Металлист 1925 (Харьков)
|1'
|19.09.2021
|1' -90'
|Львов (Львов)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|11.09.2021
|83' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:2
|Динамо (Киев)
|28.08.2021
|81' -88'
|Металлист 1925 (Харьков)
|1:2
|Днепр-1 (Днепр)
|20.08.2021
|1' -64'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|47'
|13.08.2021
|1' -86'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|85'
|06.08.2021
|1' -75'
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Черноморец (Одесса)
|23'