Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Хосе Севальос - статистика

Эмелек
18 января 1995 (31), Гуаякиль
#21 | Полузащитник
186 см
Эквадор
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Эмелек
1 : 2
20.09.2026
Либертад Лоха
1' - 90'
Эквадор. Лига Про, 30 тур
Макара
1 : 0
13.09.2026
Эмелек
46' - 90'
Эквадор. Лига Про, 27 тур
Эмелек
2 : 1
31.08.2026
Леонес
Был в запасе
Эквадор. Лига Про, 26 тур
ЛДУ
2 : 0
24.08.2026
Эмелек
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Актобе
17
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Актобе
2 : 0
10.11.2024
Туран
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Шахтер Караганда
1 : 3
03.11.2024
Актобе
75' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
3 : 0
22.09.2024
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Актобе
3 : 0
15.09.2024
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Актобе
1 : 3
31.08.2024
Елимай
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Ордабасы
1 : 1
25.08.2024
Актобе
1' - 88'
14'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Актобе
1 : 1
18.08.2024
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Атырау
1 : 1
11.08.2024
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис
1 : 2
04.08.2024
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Актобе
2 : 0
28.07.2024
Кызыл-Жар
1' - 85'
67'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Актобе
3 : 4
30.06.2024
Тобол
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Актобе
1 : 0
23.06.2024
Шахтер Караганда
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Елимай
1 : 1
16.06.2024
Актобе
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Туран
0 : 1
02.06.2024
Актобе
1' - 55'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Актобе
0 : 0
18.05.2024
Ордабасы
1' - 82'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
12.05.2024
Актобе
1' - 89'
67'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Актобе
1 : 1
04.05.2024
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Жетысу
2 : 1
28.04.2024
Актобе
82' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайрат
1 : 3
20.04.2024
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Актобе
1 : 1
07.04.2024
Атырау
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Актобе
3 : 0
31.03.2024
Женис
1' - 77'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
1 : 3
01.03.2024
Актобе
77' - 90'
Главные новости
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
В Испании вынесли вердикт по двум спорным моментам в дерби «Атлетико» – «Реал»
Вчера, 23:00
1
Черданцев спрогнозировал, где «Локомотив» закончит сезон РПЛ
Вчера, 22:42
ВидеоРоналду станет героем сериала про ненависть к спортсменам
Вчера, 22:32
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
Вчера, 22:22
3
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
Вчера, 21:47
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+