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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Атырау - Актобе
Атырау - Актобе: обзор матча 11 августа 2024
Атырау
11.08.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Актобе
60'
А. Нойок (П)
34'
Б. Вэтэжелу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атырау - Актобе
Замена
Х. Тоиров
️️️️
Ж. Каямба
90'
+3
88'
Желтая карточка
Л. Струмия
Замена
А. Адамбаев
️️️️
Н. Жагоров
86'
85'
Замена
Ф. Гондола
️️️️
Д. Ромеро
Желтая карточка
Н. Сигневич
84'
Замена
А. Адиль
️️️️
Я. Новак
80'
Замена
Р. Джуматов
️️️️
И. Стасевич
80'
69'
Желтая карточка
И. Шацкий
67'
Желтая карточка
Х. Агбо Уче
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Нойок
60'
Замена
М. Барбоза
️️️️
А. Жумаханов
46'
Желтая карточка
А. Жумаханов
42'
34'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вэтэжелу
21'
Желтая карточка
М. Барач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
11
Жоэль Каямба
ЦП
34
Якоб Новак
ЦП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
5
Леонель Струмия
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
99
Фредди Гондола
ЦП
12
Амаду Думбуя
ПВ
4-1-3-1-1
1
Хаткевич
4
Жумаханов
26
Керимжанов
18
Степанов
19
Наджарян
55
Нойок
11
Каямба
34
Новак
14
Жагоров
7
Стасевич
14
Сигневич
4-1-1-2-2
30
Шацкий
15
Кики
6
Касым
44
Барач
5
Вэтэжелу
5
Струмия
4
Уче
3
Бессмертный
21
Севальос
77
Ромеро
10
Умаев
4
Жумаханов
6
Барбоза
6
Барбоза
4
Жумаханов
14
Жагоров
2
Адамбаев
2
Адамбаев
14
Жагоров
7
Стасевич
10
Джуматов
10
Джуматов
7
Стасевич
11
Каямба
7
Тоиров
7
Тоиров
11
Каямба
34
Новак
9
Адиль
9
Адиль
34
Новак
77
Ромеро
99
Гондола
99
Гондола
77
Ромеро
Остались в запасе
Атырау
Актобе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
18
Хайро Жан
ЛВ
12
Амаду Думбуя
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
35
Владислав Саенко
ВР
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
18
Хайро Жан
ЛВ
12
Амаду Думбуя
ПВ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Атырау - Актобе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Улытау
0 : 3
31.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Атырау
2 : 3
25.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Алтай
1 : 1
18.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
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2 : 2
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