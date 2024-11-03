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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Актобе
Шахтер Караганда - Актобе: обзор матча 03 ноября 2024
Шахтер Караганда
03.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
1 : 3
Завершен
Актобе
52'
И. Ашортия
55'
А. Кенесов
60'
А. Кенесов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер Караганда - Актобе
Желтая карточка
Е. Кыбырай
90'
+3
Желтая карточка
Е. Козлов
89'
89'
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
А. Танжариков
Замена
Д. Бачек
️️️️
И. Ашортия
86'
Замена
Д. Карпиков
️️️️
Е. Цуприков
86'
83'
Желтая карточка
А. Танжариков
75'
Замена
Х. Севальос
️️️️
А. Кенесов
Замена
️️️️
А. Назымханов
69'
69'
Замена
Д. Ромеро
️️️️
И. Умаев
68'
Желтая карточка
А. Кенесов
60'
ГОЛ! 1:2!
А. Кенесов
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Кенесов
ГОЛ! 1:0!
И. Ашортия
52'
17'
Желтая карточка
Б. Каиров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
88
Рохер Каньяс
ОП
18
Абылайхан Назымханов
АП
10
Имеда Ашортия
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
12
Амаду Думбуя
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Леонов
Шахтер Караганда
1
Андрей Шабанов
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
97
Милан Джокич
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
29
Daniyal Takhanov
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
71
Дархан Бердибек
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
4-2-1-3
1
Цуприков
68
Мигунов
27
Зубайдилда
2
Рыжук
14
Кыбырай
44
Тюлюбай
88
Каньяс
18
Назымханов
9
Таттыбаев
9
Абдулла
10
Ашортия
3-2-1-3-1
30
Шацкий
31
Танжариков
15
Кики
6
Касым
5
Каиров
5
Вэтэжелу
4
Уче
12
Думбуя
80
Кенесов
18
Жан
10
Умаев
1
Цуприков
99
Карпиков
99
Карпиков
1
Цуприков
10
Ашортия
20
Бачек
20
Бачек
10
Ашортия
80
Кенесов
21
Севальос
21
Севальос
80
Кенесов
31
Танжариков
3
Бессмертный
3
Бессмертный
31
Танжариков
10
Умаев
77
Ромеро
77
Ромеро
10
Умаев
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Актобе
1
Андрей Шабанов
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
97
Милан Джокич
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
29
Daniyal Takhanov
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
Главный тренер
Игорь Леонов
Остались в запасе
1
Андрей Шабанов
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
97
Милан Джокич
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
29
Daniyal Takhanov
ЦФ
Остались в запасе
71
Дархан Бердибек
ЦП
1
Игорь Трофимец
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
57
Мирас Уманиязов
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ЦП
Главный тренер
Константин Емельянов
Главный тренер
Игорь Леонов
Статистика матча Шахтер Караганда - Актобе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
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