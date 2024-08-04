Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Женис - Актобе
Женис - Актобе: обзор матча 04 августа 2024
Женис
04.08.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Актобе
28'
Х. Агбо Уче
87'
И. Умаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Женис - Актобе
90'
Замена
Г. Кики
️️️️
Х. Севальос
Замена
А. Черединов
️️️️
J. Oliveira
89'
87'
ГОЛ! 0:2!
И. Умаев
71'
Желтая карточка
И. Шацкий
67'
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
А. Танжариков
Замена
В. Прокопенко
️️️️
G. Pantsulaia
62'
Замена
С. Совет
️️️️
Б. Айтбаев
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
Х. Агбо Уче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
22
Мирослав Лобанцев
ВР
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
5
Сергей Волков
ЦП
60
João Oliveira
ЦП
11
Bruno Silva
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Актобе
30
Игорь Шацкий
ВР
5
Богдан Вэтэжелу
ЛЗ
6
Алибек Касым
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
18
Хайро Жан
ЛВ
5
Леонель Струмия
ОП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Хосе Севальос
АП
12
Амаду Думбуя
ПВ
77
Дорни Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
15
Габи Кики
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
3
Дмитрий Бессмертный
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
3-2-3-2
22
Лобанцев
6
Айтбаев
5
Тевзадзе
5
15
Новак
25
Ром
5
Волков
60
11
14
19
Сантос
4-1-1-3-1
30
Шацкий
31
Танжариков
6
Касым
44
Барач
5
Вэтэжелу
5
Струмия
4
Уче
12
Думбуя
21
Севальос
18
Жан
77
Ромеро
6
Айтбаев
12
Совет
12
Совет
6
Айтбаев
60
11
Черединов
11
Черединов
60
14
19
Прокопенко
19
Прокопенко
14
21
Севальос
15
Кики
15
Кики
21
Севальос
31
Танжариков
3
Бессмертный
3
Бессмертный
31
Танжариков
Остались в запасе
Женис
Актобе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
18
Ян Труфанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
5
Багдат Каиров
ПЗ
16
Аян Байдавлетов
ЦП
57
Мирас Уманиязов
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Женис - Актобе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
Женис
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
Новости команд
Все
Женис
Актобе
Российский тренер продлил контракт с казахстанским клубом
20 ноября
1
Тюкавин рассказал, как украинцы помогли ему заиграть в футбол
15 ноября
24
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
5 ноября
5
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Актобе» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
Экс-тренер «Спартака» Слишкович вскоре лишится работы
21 октября
1
«Тобол» – «Женис»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
16 октября
Российский тренер продлил контракт с казахстанским клубом
20 ноября
1
Тюкавин рассказал, как украинцы помогли ему заиграть в футбол
15 ноября
24
Поигравший в России победитель Евро-2016 во второй раз закончил карьеру
5 ноября
5
«Актобе» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Актобе» и «Кайрата» на победу в матче 29-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+