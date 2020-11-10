Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Берик Айтбаев - статистика

Завершил карьеру
26 июня 1991 (35), Тараз
#6 | Защитник
184 см
Казахстан
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Женис
6
0
0
1
0
Елимай
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Женис
0 : 1
10.11.2024
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Туран
1 : 1
03.11.2024
Женис
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Женис
1 : 0
19.10.2024
Жетысу
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Женис
2 : 1
04.10.2024
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Женис
1 : 1
29.09.2024
Астана
90' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Атырау
2 : 1
21.09.2024
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис
1 : 2
04.08.2024
Актобе
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Елимай
1 : 0
27.07.2024
Женис
1' - 79'
32'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайрат
1 : 1
14.07.2024
Женис
1' - 62'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Елимай
1 : 1
30.06.2024
Жетысу
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Туран
2 : 2
23.06.2024
Елимай
1' - 46'
26'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Елимай
1 : 1
16.06.2024
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
1 : 1
02.06.2024
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Елимай
1 : 1
19.05.2024
Кайрат
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Елимай
2 : 1
12.05.2024
Шахтер Караганда
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Женис
1 : 2
04.05.2024
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Елимай
1 : 1
28.04.2024
Ордабасы
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Елимай
1 : 0
06.04.2024
Кайсар
39' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана
0 : 1
31.03.2024
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Тобол
4 : 2
06.03.2024
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Елимай
0 : 0
02.03.2024
Атырау
Был в запасе
Главные новости
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
В Испании вынесли вердикт по двум спорным моментам в дерби «Атлетико» – «Реал»
Вчера, 23:00
1
Черданцев спрогнозировал, где «Локомотив» закончит сезон РПЛ
Вчера, 22:42
ВидеоРоналду станет героем сериала про ненависть к спортсменам
Вчера, 22:32
В «Факеле» прояснили будущее главного тренера
Вчера, 22:22
3
Во Франции сообщили о болезни Мбаппе
Вчера, 21:47
4
Экс-игрок сборной Бразилии отказался от участия в прощальном матче Вагнера Лава
Вчера, 21:41
3
Реакция Канчельскиса на расставание его бывшей жены со Стасом Михайловым
Вчера, 21:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+