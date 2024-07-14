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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Женис
Кайрат - Женис: обзор матча 14 июля 2024
Кайрат
14.07.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Женис
49'
Ж. Пауло
83'
Л. Будински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайрат - Женис
Замена
Д. Касабулат
️️️️
Ю. Станоев
89'
Желтая карточка
Э. Сантана
88'
83'
ГОЛ! 1:1!
Л. Будински
75'
Замена
А. Сантос
️️️️
Д. Гречихо
Замена
Г. Зария
️️️️
Ж. Пауло
71'
69'
Замена
Л. Будински
️️️️
А. Черединов
Замена
Д. Сергеев
️️️️
В. Громыко
65'
62'
Замена
С. Совет
️️️️
Б. Айтбаев
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пауло
49'
9'
Желтая карточка
З. Тевзадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
1
Вадим Ульянов
ВР
5
Лев Кургин
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
44
Лука Гадрани
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
15
Офри Арад
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
55
Валерий Громыко
АП
93
Элдер Сантана
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Женис
35
Никита Калмыков
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
19
Денис Гречихо
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
11
Артем Черединов
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
4
Дамир Касабулат
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
23
Андрей Ульшин
ЦП
77
Гиорги Зария
АП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Женис
12
Саги Совет
ЛЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
14
G. Pantsulaia
ЦФ
19
Адилио Сантос
ЦФ
3-2-1-3
1
Ульянов
14
Мартынович
15
Арад
6
Садыбеков
5
Кургин
44
Гадрани
55
Громыко
33
Станоев
11
Пауло
93
Сантана
3-2-2
35
Калмыков
25
Ром
5
Тевзадзе
6
Айтбаев
19
Гречихо
5
Волков
19
Прокопенко
11
Черединов
33
Станоев
4
Касабулат
4
Касабулат
33
Станоев
55
Громыко
18
Сергеев
18
Сергеев
55
Громыко
11
Пауло
77
Зария
77
Зария
11
Пауло
6
Айтбаев
12
Совет
12
Совет
6
Айтбаев
11
Черединов
32
Будински
32
Будински
11
Черединов
19
Гречихо
19
Сантос
19
Сантос
19
Гречихо
Остались в запасе
Кайрат
Женис
44
Данил Устименко
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Остались в запасе
44
Данил Устименко
ВР
25
Александр Широбоков
ЦЗ
93
Султан Аскаров
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Остались в запасе
17
Альдаир Адилов
ПЗ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Статистика матча Кайрат - Женис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 5 тур
Кайрат
- : -
10.12.2026
Университатя
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
1 : 0
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Окжетпес
3 : 1
18.09.2026
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