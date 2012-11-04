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    Анделько Савич - статистика

    #93 | Нападающий
    Имя Анделько
    Фамилия Савич
    Команда Лозанна-Спорт
    Состав Основной
    Родной город Лозанна
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 марта 1993 (30 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:2 Ювентус (Турин)
    05.05.2013 Был в запасе Удинезе (Удине) 3:1 Сампдория (Генуя)
    21.04.2013 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    27.01.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 6:0 Пескара (Пескара)
    20.01.2013 78' -90' Сиена (Сиена) 1:0 Сампдория (Генуя)
    13.01.2013 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:0 Милан (Милан)
    06.01.2013 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:2 Сампдория (Генуя)
    18.11.2012 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:1 Дженоа (Генуя)
    11.11.2012 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:0 Сампдория (Генуя)
    04.11.2012 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    31.10.2012 Был в запасе Интер (Милан) 3:2 Сампдория (Генуя)
    28.10.2012 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    21.10.2012 Был в запасе Парма (Парма) 2:1 Сампдория (Генуя)
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