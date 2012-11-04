Анделько Савич - статистика
#93 | Нападающий
|Имя
|Анделько
|Фамилия
|Савич
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лозанна
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Анделько
|Фамилия
|Савич
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лозанна
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 марта 1993 (30 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:2
|Ювентус (Турин)
|05.05.2013
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|3:1
|Сампдория (Генуя)
|21.04.2013
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|27.01.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|6:0
|Пескара (Пескара)
|20.01.2013
|78' -90'
|Сиена (Сиена)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|13.01.2013
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Милан (Милан)
|06.01.2013
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|18.11.2012
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:1
|Дженоа (Генуя)
|11.11.2012
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|04.11.2012
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|31.10.2012
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:2
|Сампдория (Генуя)
|28.10.2012
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|21.10.2012
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:1
|Сампдория (Генуя)