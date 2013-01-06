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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Сампдория
Ювентус - Сампдория: обзор матча 06 января 2013
Ювентус
06.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 2
Завершен
Сампдория
24'
С. Джовинко (П)
54'
М. Икарди
69'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Сампдория
90'
+3
Желтая карточка
М. Икарди
Желтая карточка
А. Пирло
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Пелузо
87'
83'
Желтая карточка
С. Ромеро
80'
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
Н. Крстичич
76'
Желтая карточка
Н. Крстичич
76'
Замена
Д. Мунари
️️️️
Эдер
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
П. Погба
71'
69'
ГОЛ! 1:2!
М. Икарди
Пас отдал
П. Мба Обьянг
Замена
М. Вучинич
️️️️
А. Матри
62'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
П. Де Челье
62'
54'
ГОЛ! 1:1!
М. Икарди
Пас отдал
Н. Крстичич
46'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
М. Эстигаррибия
Желтая карточка
Л. Бонуччи
39'
32'
Вторая желтая
Г. Берарди
Желтая карточка
П. Погба
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Джовинко
24'
23'
Желтая карточка
Г. Берарди
17'
Желтая карточка
А. Поли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Ювентус
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Ренан
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
93
Анделько Савич
ЦФ
4-4-2
1
Буффон
29
Де Челье
19
Бонуччи
13
Пелузо
15
Барцальи
8
Погба
19
Падоин
21
Пирло
10
Маркизио
21
Джовинко
21
Матри
3-5-2
44
Ромеро
28
Берарди
5
Гастальделло
21
Коста
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
15
Поли
17
Паломбо
18
Эстигаррибия
9
Икарди
23
Эдер
8
Погба
15
Джаккерини
15
Джаккерини
8
Погба
21
Матри
9
Вучинич
9
Вучинич
21
Матри
29
Де Челье
27
Квальярелла
27
Квальярелла
29
Де Челье
18
Эстигаррибия
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
18
Эстигаррибия
7
Крстичич
12
Тиссоне
12
Тиссоне
7
Крстичич
23
Эдер
11
Мунари
11
Мунари
23
Эдер
Остались в запасе
Ювентус
Сампдория
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
5
Ренан
ЦП
93
Анделько Савич
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
Остались в запасе
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
93
Анделько Савич
ЦФ
1
Анжело Да Кошта
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Ювентус - Сампдория
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Альянц Стадиум
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