Хади Сако - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Хади
|Фамилия
|Сако
|Команда
|Денизлиспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Хади
|Фамилия
|Сако
|Команда
|Денизлиспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|21.04.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Барнсли (Барнсли)
|17.03.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:2
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|07.03.2018
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|0:3
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|02.03.2018
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:0
|Лидс (Лидс)
|24.02.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|21.02.2018
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:2
|Лидс (Лидс)
|18.02.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|10.02.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:1
|Лидс (Лидс)
|03.02.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:4
|Кардифф (Кардифф)
|30.01.2018
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:0
|Лидс (Лидс)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|3:4
|Миллуолл (Лондон)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|01.01.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|01.12.2017
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|0:2
|Лидс (Лидс)
|19.11.2017
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Лидс (Лидс)
|31.10.2017
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:2
|Дерби Каунти (Дерби)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:3
|Лидс (Лидс)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:1
|Рединг (Рединг)
|01.10.2017
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:0
|Лидс (Лидс)
|26.09.2017
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|3:1
|Лидс (Лидс)
|06.08.2017
|85' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:3
|Лидс (Лидс)