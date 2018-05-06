Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хади Сако - статистика

Завершил карьеру
24 марта 1994 (32)
#9 | Нападающий
183 см
Франция | Мали
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лидс
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Лидс
2 : 0
06.05.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Лидс
2 : 1
21.04.2018
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Лидс
1 : 2
17.03.2018
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Лидс
0 : 3
07.03.2018
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Мидлсбро
3 : 0
02.03.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Лидс
1 : 0
24.02.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Дерби Каунти
2 : 2
21.02.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Лидс
2 : 2
18.02.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
10.02.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лидс
1 : 4
03.02.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Халл Сити
0 : 0
30.01.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
3 : 4
20.01.2018
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
13.01.2018
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Лидс
0 : 0
01.01.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Лидс
1 : 1
01.12.2017
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Барнсли
0 : 2
25.11.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Лидс
2 : 1
19.11.2017
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Брентфорд
3 : 1
04.11.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лидс
1 : 2
31.10.2017
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бристоль Сити
0 : 3
21.10.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Лидс
0 : 1
14.10.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
01.10.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Кардифф
3 : 1
26.09.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Болтон
2 : 3
06.08.2017
Лидс
85' - 90'
Главные новости
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
1
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
1
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
2
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
ФотоЛегионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
4
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
9
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
4
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
6
Раскрыты тренеры для команд на прощальном матче Вагнера Лава
15:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+