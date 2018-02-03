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    Хади Сако - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Хади
    Фамилия Сако
    Команда Денизлиспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 марта 1994 (28 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лидс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    21.04.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:1 Барнсли (Барнсли)
    17.03.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:2 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    07.03.2018 1' -90' Лидс (Лидс) 0:3 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    02.03.2018 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 3:0 Лидс (Лидс)
    24.02.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:0 Брентфорд (Лондон)
    21.02.2018 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 2:2 Лидс (Лидс)
    18.02.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    10.02.2018 Был в запасе Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:1 Лидс (Лидс)
    03.02.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:4 Кардифф (Кардифф)
    30.01.2018 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Лидс (Лидс)
    20.01.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 3:4 Миллуолл (Лондон)
    13.01.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Лидс (Лидс)
    01.01.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    01.12.2017 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    25.11.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 0:2 Лидс (Лидс)
    19.11.2017 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    04.11.2017 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 3:1 Лидс (Лидс)
    31.10.2017 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:2 Дерби Каунти (Дерби)
    21.10.2017 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:3 Лидс (Лидс)
    14.10.2017 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:1 Рединг (Рединг)
    01.10.2017 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:0 Лидс (Лидс)
    26.09.2017 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 3:1 Лидс (Лидс)
    06.08.2017 85' -90' Болтон (Болтон) 2:3 Лидс (Лидс)
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