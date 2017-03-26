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Олег Кузьмин
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
3
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
21
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Все новости
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
1
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
Реклама
Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
6
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
5
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
2
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
8
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
6
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
5
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
25
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
4
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
13
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
10
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
11
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
10
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
6
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
7
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
7
16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
1
16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
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15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
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15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
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Олег Кузьмин - статьи
Защитник
Имя
Олег
Отчество
Александрович
Фамилия
Кузьмин
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Москва
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
9 мая 1981 (41 год)
Рост
175
Вес
72
Статистика
Новости
Статьи
Посты
26.03.2017 11:00
Почему мы не забудем ФК «Москва»
Футбольный клуб «Москва» был расформирован более шести лет назад, но самобытную столичную команду мы вспоминаем до сих пор. «Бомбардир» нашел пять причин предаться ностальгии.
11
04.02.2017 22:50
Месси установил очередной рекорд. Маргасов перешел в «Локомотив». Дайджест событий дня
«Челси» выиграл у «Арсенала». Кузьмин вернулся на поле спустя девять месяцев. Миранчук написал заявление об уходе из «Локомотива». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
10
29.04.2016 15:30
Кто заменит Широкова и других ветеранов после Евро-2016
Россия застолбила за собой звание одной из самых возрастных сборных мира, таковой она будет и на грядущем чемпионате Европы. «Бомбардир» заглянул в паспорта российских сборников, чтобы понять, для кого французский вояж, скорее всего, станет последним крупным турниром.
15
25.04.2016 14:00
Сборная России на Евро-2016. Правые защитники
До Евро-2016 два месяца. Леонид Слуцкий определяется с итоговой заявкой. «Бомбардир» помогает тренеру сборной России, запуская серию аналитических материалов по каждой позиции.
12
16.04.2016 12:00
Дзюба, Погребняк, Самедов и другие воспитанники, не заигравшие в «Спартаке»
Не всем выпускникам академии «Спартака» суждено стать в «народной команде» великими, как Черенков, Аленичев или Титов. Зато в других клубах некоторые из них становятся крутыми звездами. «Бомбардир» отобрал состав лучших.
9
16.04.2016 10:00
Свобода или безысходность? Российские футболисты с истекающими контрактами
Ближайшим летом сразу несколько именитых игроков с российским паспортом рискуют оказаться на рынке свободных агентов. Да, всем им уже за 30, однако большинство из них еще принесет немало пользы клубам РФПЛ.
4
15.03.2016 16:58
Тошич, Муса и Попов – в составе антисборной 20-го тура РФПЛ
Провалившие матч лидеры ЦСКА в Ростове, не изменяющий себе Нету, любитель «бисиклеты» Попов и ожидающая тепла бразильская связка «Уфы». «Бомбардир» составил сборную антигероев прошедшего тура.
15.03.2016 09:55
10 трансферных попаданий и промахов «Рубина»
«Рубин» последних лет не шумит на рынке, и это одна из причин, почему Курбан Бердыев сейчас в «Ростове». Сергей Бабарика анализирует трансферную активность казанцев за последние пять лет и удивляется, каких игроков «Рубин» упустил.
4
24.12.2015 17:00
Лучший футболист России. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Еженедельник «Футбол» объявил, что лучшим футболистом России в 2015 году признан нападающий петербургского «Зенита» Халк. «Бомбардир» решил узнать у читателей, считают ли они бразильца первым.
20
11.12.2015 12:20
15 игроков РФПЛ, которые удивили
Первый этап чемпионата России завершен – пора считать цыплят. «Бомбардир» собрал 15 футболистов, поразивших нас своей игрой в новом сезоне.
7
16.11.2015 00:40
Роббен раздумывает над уходом из «Баварии». Венгрия едет на Евро-2016. Дайджест событий дня
«Валенсия» хочет приобрести Фалькао. «Реал» продаст Бензема, если его признают виновным в шантаже. Платини и Блаттера могут отстранить от футбола на шесть лет. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
14.11.2015 14:00
Назад в СССР. Как сборная России вновь стала негласным чемпионом мира
Впереди у Леонида Слуцкого первые товарищеские матчи. В связи с этим «Бомбардир» вспоминает, как наша сборная атаковала в неофициальных спаррингах при Фабио Капелло, и делает очень неожиданные выводы.
6
19.10.2015 23:15
Кузьмин - лучший защитник России, а атака «Динамо» продолжает разочаровывать. Главные события 12-го тура РФПЛ
О пожирающем «Спартак» вирусе, геройствах Магомеда Митришева, желании Дзюбы подать в суд на Федуна и мечтах «Ростова» о бронзе – в обзоре 12-го тура РФПЛ от «Бомбардира».
1
18.10.2015 00:10
Неймар оформил покер. Роналду обогнал Рауля. Дайджест событий дня
«Спартак» претендует на талантливого бразильца, а Тото Сиригу хочет вернуться в Италию. «Бомбардир» подводит информационные итоги субботы.
1
13.10.2015 15:45
Александр Панов: «Слуцкому по силам совмещать посты в ЦСКА и сборной»
Экс-нападающий сборной России Александр Панов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» оценил итоги матча национальной команды с Черногорией и высказал свое мнение относительно будущего главного тренера Леонида Слуцкого.
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