15 игроков РФПЛ, которые удивили

Первый этап чемпионата России завершен – пора считать цыплят. "Бомбардир" собрал 15 футболистов, поразивших нас своей игрой в новом сезоне.

Олег Кузьмин ("Рубин")

Чем удивил: способностью прогрессировать в возрасте, когда многие вешают бутсы на гвоздь.

История капитана "Рубина" стала одной из самых красивых сказок осени. Олег годами добросовестно утюжил бровку в "Локомотиве", а потом и в Казани. Скажут хавом – сыграет хава, скажут в обороне – сыграет в обороне. Однако универсализм Кузьмина никогда не требовался сборной. Лишь на грани краха об Олеге вспомнили. Ветеран воспользовался своим шансом сполна: не испортил картины, выйдя на замену в валидольном матче против шведов, а затем забил победный гол черногорцам, де-юре оформив сборной путевку во Францию. Но главное – зажег луч надежды для всех, кто, несмотря на дату в паспорте, грезит выйти на поле в майке главной команды страны.

Александр Жиров ("Анжи")

Чем удивил: историей успеха

Знали ли вы Александра Жирова до этого сезона? Скорее всего, и сейчас не знаете. Три года во второй лиге, затем несколько матчей за "Волгарь" в ФНЛ и вылет обратно в дивизион ниже.

Триумфальное возвращение за год с командой в первый дивизион и полноценный сезон в Астрахани. Приглашение в вышедший в элиту "Анжи" было авансом. Однако Александр за шанс зацепился.

К зимней паузе Жиров – единственный, кто отыграл от звонка до звонка все 18 матчей. Один из немногих, кому сложно предъявить претензии. К тому же именно Жиров принес команде первую победу в сезоне, забив в концовке матча на "Открытии". Александру всего 24 – для центрального защитника возраст детский.

Умар Ниасс ("Локомотив")

Чем удивил: качественным скачком вверх

Когда еще старый тренер "Локо" Леонид Кучук презентовал сенегальца как хорошего нападающего, верилось в это с трудом. Ниассе выглядел старательным, но неуклюжим и деревянным.

Несколько шальных голов он забил, но в целом не покидало ощущение: этот парень играет только потому, что тренерский штаб выбирает меньшее из зол: не Павлюченко же ставить.

В этом году Ниассе – самый полезный после Халка игрок лиги. 15 баллов по системе гол + пас, распределенные равномерно. Бай хорош во всем: настырен, цепок, быстр, работоспособен. Может обыграть, продавить, убежать, забить. Прямо сейчас это лучший центрфорвард лиги, а его разговоры о том, что РФПЛ – лишь трамплин не удивляют. Странно только, что трамплин Ниассе строит обратно в Турцию.

Алексей Козлов ("Динамо")

Чем удивил: умением подключаться к атаке

С четырьмя забитыми мячами правый защитник – лучший бомбардир "Динамо". Столько же у Кокорина, но, в отличие от "девятки", Козлов все свои голы забил с игры.

Поразительно другое: раньше Алексей свои бомбардирские таланты тщательно скрывал. За три года в "Кубани" и два предыдущих сезона в стане "бело-голубых" защитник не отличился ни разу.

И вдруг через пять лет прорвало. Вот что политика импортозамещения с людьми делает!

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Александр Мартынович ("Урал")

Чем удивил: космической статистикой перехватов

Добротный игрок центра обороны или опорной зоны совершает в среднем 3-4 перехвата за игру. Лучшие представители РФПЛ и чемпионатов большой пятерки набирают по 4-5. На их фоне арендованный "Уралом" белорус выглядит просто монстром: его 6,4 абсолютно вне конкуренции.

И это не тот случай, когда одно сильно развитое качество нивелируется провалом по остальным показателям. Мартынович и по другим параметрам в числе лучших защитников РФПЛ.

Почему Олег Кононов, учитывая отнюдь не идеальную игру "Краснодара" в обороне в этом сезоне, решил, что Александр "быкам" не помощник – вопрос.

Сослан Джанаев ("Ростов")

Чем удивил: реанимацией карьеры

Яркий дебют в "Спартаке" в далеком уже 2009-м создал Джанаеву имидж одного из самых талантливых вратарей страны. Однако психологическая неустойчивость и склонность запускать пенки в самый ответственный момент сподвигли руководство красно-белых обменять его на Диканя. Джанаев сносно отыграл самый длинный сезон в истории в Грозном. Потом были лавка, полная авоська каждый матч в стоящей на вылет "Алании" и дно в виде "Спартака-2" и ПФЛ.

Джанаева подобрал "Ростов", где он считался третьим вратарем. В редкие случаи нездоровья Плетикосу подменял Амельченко. Пока не пришел человек, который изменил все. Мастерство не пропьешь, решил Бердыев и рискнул поставить на Сослана. В результате на зимний перерыв "Ростов" ушел в статусе команды, пропустившей меньше всех.

Семь сухих матчей на счету Джанаева. Конечно, велика в этом заслуга обороны, но и голкиперу пару-тройку раз за игру выручать приходится стабильно.

Халк ("Зенит")

Чем удивил: способностью играть на команду

При всех талантах бразильца, его нещадно критиковали за самовлюбленность на поле. Халк хотел все сделать в одиночку, упорно игнорируя партнеров. Однако продление контракта с "Зенитом" что-то перевернуло в загадочной бразильской душе.

Форварду уже 29, и шанс перебраться в топ-клуб, наверное, упущен. Поэтому Халк всерьез решил стать легендой Питера. Он по-прежнему долбит с любых дистанций и много лезет в обыгрыш, но при этом постоянно ищет продолжение атаки через пас. 12 (!) ассистов в 16 матчах РФПЛ, и все классические "десятки" остались далеко за спиной.

Тот факт, что Халк и в Лиге чемпионов стремиться в первую очередь обеспечить результат команды, а не повысить собственную трансферную стоимость, свидетельствует о глубине перерождения.

Александр Селихов ("Амкар")

Чем удивил: умением брать пенальти

Уход многолетнего стража ворот пермяков Сергея Нарубина Гаджиев попытался компенсировать за счет Геруса. Однако когда ветеран в очередной раз начудил, пропустив между рук чахлый дальний удар Промеса, тренер плюнул и доверился юниору.

19-летний Селихов сходу заиграл так, словно он уже года три выступает в РФПЛ и видел все. Хладнокровие, спокойствие и отменная реакция вкупе с шикарными физическими данными закрыли вопрос с первым номером. В среднем каждую вторую игру в ворота пермяков ставят пенальти. Селихов угадал направление всех пяти ударов с "точки", парировав два. И не от абы кого – посрамлены оказались признанные бомбардиры Халк и Девич.

Йоан Молло ("Крылья Советов")

Чем удивил: переездом в Россию

Личные связи и заинтересованность Веркаутерена – единственное логичное объяснение переезда Молло в Самару. Не Вальбуэна, конечно, но причины, по которым тренер так страстно желал заполучить в свое распоряжение Молло, стали ясны сразу.

Француз произвел фурор в дебютном матче, оформив три голевые передачи на "Петровском". Это своего рода самарский Халк: Йоан смело обыгрывает один в один, толково бьет с любой дистанции и взрывает игру обостряющими передачами.

Единственное с чем пока заминка – забитые мячи, которых "крылышкам" ой как не хватает. Полтора гола в среднем за матч делают самарцев худшей командой РФПЛ по результативности.

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Лоренсо Мельгарехо ("Кубань")

Чем удивил: раскрытием бомбардирского потенциала

Запись "Бенфика" в трудовой книжке – уже определенная гарантия. Лоренсо много забивал в аренде в "Пасуше", да и в первый сезон в Краснодаре отличался регулярно. Потом был общекомандный спад, затронувший и Мельгарехо.

В этом году, когда "Кубань" продолжила полет под откос, парагваец неожиданно всплыл поплавком. Травмы Бальде, Букура, Аршавина и Павлюченко оставили команду без нападения. Спасать ситуацию отправили Мельгарехо, и тот не подвел.

Номинальный вингер забивает в среднем каждый второй матч, причем голы по дистанции распределяет равномерно. Несмотря на скромные габариты, хорош на втором этаже, откуда забил два мяча из восьми.

Александр Зинченко ("Уфа")

Чем удивил: зрелой не по годам игрой

Учитывая текущую геополитическую ситуацию, нужно немало мужества чтобы просто выходить на поле в чемпионате России, имея украинский паспорт.

Зинченко поражает своей зрелостью. Человеку только год назад начали пиво в магазинах продавать, а он поиграл в этом сезоне на пяти позициях, везде оставляя добротное впечатление.

Настырен, остер, техничен и результативен. Украинский вундеркинд – самый ценный актив "Уфы" сегодня.



Григорий Морозов ("Динамо")

Чем удивил: скоростью адаптации на взрослом уровне

21-летний защитник дебютировал в дерби с "Локомотивом". Никакого мандража и гол, принесший "Динамо" очко. Через тур победный гол в игре с "Уралом", при том, что играет Морозов слева в обороне. Высокая культура паса, поставленный удар, хорошая скорость.

12 успешных обыгрышей один в один из 15 попыток – ни один из форвардов и близко не подошел к такому КПД. Из-за кадровых проблем Кобелев переместил Морозова в центр обороны, и тот сыграл без потери качества.

Пока Григория не хватает физически, но потенциально это кандидат на дефицитную позицию левого защитника сборной. Не удивляйтесь, если в 2018-м увидите на фланге обороны именно Морозова.

Александр Сапета ("Урал")

Чем удивил: оправданными надеждами

Обещанного ждут три года, но в случае с Сапетой ожидание затянулось куда дольше. Щедрые авансы хавбеку выдавали еще лет восемь назад в раменском "Сатурне".

С тех пор Александр все время был где-то на подхвате, хотя отыграл больше сотни матчей в РФПЛ. И только в этом сезоне Сапета наконец раскрылся, отвоевав место в основе. Сейчас хавбек проделывает огромный объем работы в середине поля.

Пошла и результативность – 9 баллов по системе гол + пас. Недурно, учитывая, что большую часть матчей Сапета отыграл в опорной зоне.

Евгений Луценко ("Мордовия")

Чем удивил: поздним раскрытием

В молодости Евгений считался перспективным форвардом, но вылет "Торпедо" из высшей лиги карьеру парня надломил. Не сумев зацепиться за шанс в "Ростове", Луценко на долгие пять лет попал в горнило ФНЛ, где закалил характер и оброс мясом.

Результативностью Евгений не блистал и там, зато вместе с "Мордовией" вернулся в элиту. Андрей Гордеев сумел подобрать ключи к бомбардирскому таланту форварда, вдохнув в него уверенность. Луценко заиграл настырно, дерзко и самоотверженно.

Итог – 7 голов, 4 результативных передачи и вторая молодость в 28.

Алихан Шаваев ("Амкар")

Чем удивил: голевым чутьем

Шаваев выскакивал несколько раз еще по ходу прошлого сезона, но был сыроват. В этом году Гаджиеву пришлось обратить внимание на юниора – впереди "Амкар" смотрелся совсем беззубо.

В первом же матче Шаваев забил. Шикарный обводящий удар через пару туров списали на удачу. Третий гол заставил присмотреться к парню.

После четвертого, когда Шаваев одним касанием крутанулся на 180 градусов, а вторым между ног Игнашевича уложил мяч под опорную Акинфееву, говорить о случае уже не приходится.

С учетом того, что Алихана пока хватает примерно на час и играет он обычно в опорной зоне, Гаджиев, похоже, откопал что-то стоящее.

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