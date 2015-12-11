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15 игроков РФПЛ, которые удивили

Первый этап чемпионата России завершен – пора считать цыплят. "Бомбардир" собрал 15 футболистов, поразивших нас своей игрой в новом сезоне.

Олег Кузьмин ("Рубин")

Чем удивил: способностью прогрессировать в возрасте, когда многие вешают бутсы на гвоздь.

История капитана "Рубина" стала одной из самых красивых сказок осени. Олег годами добросовестно утюжил бровку в "Локомотиве", а потом и в Казани. Скажут хавом – сыграет хава, скажут в обороне – сыграет в обороне. Однако универсализм Кузьмина никогда не требовался сборной. Лишь на грани краха об Олеге вспомнили. Ветеран воспользовался своим шансом сполна: не испортил картины, выйдя на замену в валидольном матче против шведов, а затем забил победный гол черногорцам, де-юре оформив сборной путевку во Францию. Но главное – зажег луч надежды для всех, кто, несмотря на дату в паспорте, грезит выйти на поле в майке главной команды страны.

Александр Жиров ("Анжи")

Чем удивил: историей успеха

Знали ли вы Александра Жирова до этого сезона? Скорее всего, и сейчас не знаете. Три года во второй лиге, затем несколько матчей за "Волгарь" в ФНЛ и вылет обратно в дивизион ниже.

Триумфальное возвращение за год с командой в первый дивизион и полноценный сезон в Астрахани. Приглашение в вышедший в элиту "Анжи" было авансом. Однако Александр за шанс зацепился.

К зимней паузе Жиров – единственный, кто отыграл от звонка до звонка все 18 матчей. Один из немногих, кому сложно предъявить претензии. К тому же именно Жиров принес команде первую победу в сезоне, забив в концовке матча на "Открытии". Александру всего 24 – для центрального защитника возраст детский.

Умар Ниасс ("Локомотив")

Чем удивил: качественным скачком вверх

Когда еще старый тренер "Локо" Леонид Кучук презентовал сенегальца как хорошего нападающего, верилось в это с трудом. Ниассе выглядел старательным, но неуклюжим и деревянным.

Несколько шальных голов он забил, но в целом не покидало ощущение: этот парень играет только потому, что тренерский штаб выбирает меньшее из зол: не Павлюченко же ставить.

В этом году Ниассе – самый полезный после Халка игрок лиги. 15 баллов по системе гол + пас, распределенные равномерно. Бай хорош во всем: настырен, цепок, быстр, работоспособен. Может обыграть, продавить, убежать, забить. Прямо сейчас это лучший центрфорвард лиги, а его разговоры о том, что РФПЛ – лишь трамплин не удивляют. Странно только, что трамплин Ниассе строит обратно в Турцию.

Алексей Козлов ("Динамо")

Чем удивил: умением подключаться к атаке

С четырьмя забитыми мячами правый защитник – лучший бомбардир "Динамо". Столько же у Кокорина, но, в отличие от "девятки", Козлов все свои голы забил с игры.

Поразительно другое: раньше Алексей свои бомбардирские таланты тщательно скрывал. За три года в "Кубани" и два предыдущих сезона в стане "бело-голубых" защитник не отличился ни разу.

И вдруг через пять лет прорвало. Вот что политика импортозамещения с людьми делает!

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Александр Мартынович ("Урал")

Чем удивил: космической статистикой перехватов

Добротный игрок центра обороны или опорной зоны совершает в среднем 3-4 перехвата за игру. Лучшие представители РФПЛ и чемпионатов большой пятерки набирают по 4-5. На их фоне арендованный "Уралом" белорус выглядит просто монстром: его 6,4 абсолютно вне конкуренции.

И это не тот случай, когда одно сильно развитое качество нивелируется провалом по остальным показателям. Мартынович и по другим параметрам в числе лучших защитников РФПЛ.

Почему Олег Кононов, учитывая отнюдь не идеальную игру "Краснодара" в обороне в этом сезоне, решил, что Александр "быкам" не помощник – вопрос.

Сослан Джанаев ("Ростов")

Чем удивил: реанимацией карьеры

Яркий дебют в "Спартаке" в далеком уже 2009-м создал Джанаеву имидж одного из самых талантливых вратарей страны. Однако психологическая неустойчивость и склонность запускать пенки в самый ответственный момент сподвигли руководство красно-белых обменять его на Диканя. Джанаев сносно отыграл самый длинный сезон в истории в Грозном. Потом были лавка, полная авоська каждый матч в стоящей на вылет "Алании" и дно в виде "Спартака-2" и ПФЛ.

Джанаева подобрал "Ростов", где он считался третьим вратарем. В редкие случаи нездоровья Плетикосу подменял Амельченко. Пока не пришел человек, который изменил все. Мастерство не пропьешь, решил Бердыев и рискнул поставить на Сослана. В результате на зимний перерыв "Ростов" ушел в статусе команды, пропустившей меньше всех.

Семь сухих матчей на счету Джанаева. Конечно, велика в этом заслуга обороны, но и голкиперу пару-тройку раз за игру выручать приходится стабильно.

Халк ("Зенит")

Чем удивил: способностью играть на команду

При всех талантах бразильца, его нещадно критиковали за самовлюбленность на поле. Халк хотел все сделать в одиночку, упорно игнорируя партнеров. Однако продление контракта с "Зенитом" что-то перевернуло в загадочной бразильской душе.

Форварду уже 29, и шанс перебраться в топ-клуб, наверное, упущен. Поэтому Халк всерьез решил стать легендой Питера. Он по-прежнему долбит с любых дистанций и много лезет в обыгрыш, но при этом постоянно ищет продолжение атаки через пас. 12 (!) ассистов в 16 матчах РФПЛ, и все классические "десятки" остались далеко за спиной.

Тот факт, что Халк и в Лиге чемпионов стремиться в первую очередь обеспечить результат команды, а не повысить собственную трансферную стоимость, свидетельствует о глубине перерождения.

Александр Селихов ("Амкар")

Чем удивил: умением брать пенальти

Уход многолетнего стража ворот пермяков Сергея Нарубина Гаджиев попытался компенсировать за счет Геруса. Однако когда ветеран в очередной раз начудил, пропустив между рук чахлый дальний удар Промеса, тренер плюнул и доверился юниору.

19-летний Селихов сходу заиграл так, словно он уже года три выступает в РФПЛ и видел все. Хладнокровие, спокойствие и отменная реакция вкупе с шикарными физическими данными закрыли вопрос с первым номером. В среднем каждую вторую игру в ворота пермяков ставят пенальти. Селихов угадал направление всех пяти ударов с "точки", парировав два. И не от абы кого – посрамлены оказались признанные бомбардиры Халк и Девич.

Йоан Молло ("Крылья Советов")

Чем удивил: переездом в Россию

Личные связи и заинтересованность Веркаутерена – единственное логичное объяснение переезда Молло в Самару. Не Вальбуэна, конечно, но причины, по которым тренер так страстно желал заполучить в свое распоряжение Молло, стали ясны сразу.

Француз произвел фурор в дебютном матче, оформив три голевые передачи на "Петровском". Это своего рода самарский Халк: Йоан смело обыгрывает один в один, толково бьет с любой дистанции и взрывает игру обостряющими передачами.

Единственное с чем пока заминка – забитые мячи, которых "крылышкам" ой как не хватает. Полтора гола в среднем за матч делают самарцев худшей командой РФПЛ по результативности.

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Лоренсо Мельгарехо ("Кубань")

Чем удивил: раскрытием бомбардирского потенциала

Запись "Бенфика" в трудовой книжке – уже определенная гарантия. Лоренсо много забивал в аренде в "Пасуше", да и в первый сезон в Краснодаре отличался регулярно. Потом был общекомандный спад, затронувший и Мельгарехо.

В этом году, когда "Кубань" продолжила полет под откос, парагваец неожиданно всплыл поплавком. Травмы Бальде, Букура, Аршавина и Павлюченко оставили команду без нападения. Спасать ситуацию отправили Мельгарехо, и тот не подвел.

Номинальный вингер забивает в среднем каждый второй матч, причем голы по дистанции распределяет равномерно. Несмотря на скромные габариты, хорош на втором этаже, откуда забил два мяча из восьми.

Александр Зинченко ("Уфа")

Чем удивил: зрелой не по годам игрой

Учитывая текущую геополитическую ситуацию, нужно немало мужества чтобы просто выходить на поле в чемпионате России, имея украинский паспорт.

Зинченко поражает своей зрелостью. Человеку только год назад начали пиво в магазинах продавать, а он поиграл в этом сезоне на пяти позициях, везде оставляя добротное впечатление.

Настырен, остер, техничен и результативен. Украинский вундеркинд – самый ценный актив "Уфы" сегодня.

Григорий Морозов ("Динамо")

Чем удивил: скоростью адаптации на взрослом уровне

21-летний защитник дебютировал в дерби с "Локомотивом". Никакого мандража и гол, принесший "Динамо" очко. Через тур победный гол в игре с "Уралом", при том, что играет Морозов слева в обороне. Высокая культура паса, поставленный удар, хорошая скорость.

12 успешных обыгрышей один в один из 15 попыток – ни один из форвардов и близко не подошел к такому КПД. Из-за кадровых проблем Кобелев переместил Морозова в центр обороны, и тот сыграл без потери качества.

Пока Григория не хватает физически, но потенциально это кандидат на дефицитную позицию левого защитника сборной. Не удивляйтесь, если в 2018-м увидите на фланге обороны именно Морозова.

Александр Сапета ("Урал")

Чем удивил: оправданными надеждами

Обещанного ждут три года, но в случае с Сапетой ожидание затянулось куда дольше. Щедрые авансы хавбеку выдавали еще лет восемь назад в раменском "Сатурне".

С тех пор Александр все время был где-то на подхвате, хотя отыграл больше сотни матчей в РФПЛ. И только в этом сезоне Сапета наконец раскрылся, отвоевав место в основе. Сейчас хавбек проделывает огромный объем работы в середине поля.

Пошла и результативность – 9 баллов по системе гол + пас. Недурно, учитывая, что большую часть матчей Сапета отыграл в опорной зоне.

Евгений Луценко ("Мордовия")

Чем удивил: поздним раскрытием

В молодости Евгений считался перспективным форвардом, но вылет "Торпедо" из высшей лиги карьеру парня надломил. Не сумев зацепиться за шанс в "Ростове", Луценко на долгие пять лет попал в горнило ФНЛ, где закалил характер и оброс мясом.

Результативностью Евгений не блистал и там, зато вместе с "Мордовией" вернулся в элиту. Андрей Гордеев сумел подобрать ключи к бомбардирскому таланту форварда, вдохнув в него уверенность. Луценко заиграл настырно, дерзко и самоотверженно.

Итог – 7 голов, 4 результативных передачи и вторая молодость в 28.

Алихан Шаваев ("Амкар")

Чем удивил: голевым чутьем

Шаваев выскакивал несколько раз еще по ходу прошлого сезона, но был сыроват. В этом году Гаджиеву пришлось обратить внимание на юниора – впереди "Амкар" смотрелся совсем беззубо.

В первом же матче Шаваев забил. Шикарный обводящий удар через пару туров списали на удачу. Третий гол заставил присмотреться к парню.

После четвертого, когда Шаваев одним касанием крутанулся на 180 градусов, а вторым между ног Игнашевича уложил мяч под опорную Акинфееву, говорить о случае уже не приходится.

С учетом того, что Алихана пока хватает примерно на час и играет он обычно в опорной зоне, Гаджиев, похоже, откопал что-то стоящее.

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Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Динамо Крылья Советов Локомотив Кузьмин Олег Луценко Евгений Сапета Александр Джанаев Сослан Козлов Алексей Халк Молло Йоан Жиров Александр Мартынович Александр Шаваев Алихан Морозов Григорий Селихов Александр Мельгарехо Лоренцо Ниасс Умар Зинченко Александр
Комментарии (7)
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18JG
1449833546
Селихов и Шаваев - настоящее открытие!
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Spartak №1
1449836226
а где Промес!!!!! он явлеятся лучшим по системе гол + пас если я не ошибаюсь
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Foxitkuban
1449900170
Чувствуется нехватка у автора знаний в области Российского футбола. Кузьмин начал удивлять способностью прогрессировать еще в прошлом сезоне. Кузьмин? Умением подключаться? АВТОР, ОКСТИСЬ! Он еще в Кубани это делал! И делал постоянно! Потом, после перехода в Динамо, ему видимо там дали установку больше обороняться, поэтому первое время он вперед ходил неохотно, но сейчас турнирное положение обязывает идти вперед всем, вот он и вспомнил, как делал это в Кубани. У Мартыновича всегда были высокие показатели, но причина его командировки банальна и совпадает с причиной аренды Енджейчика. Из-за лимита они редко попадают в состав. С Халком та-же история, что и с Кузьминым. Играть на команду начал еще в прошлом сезоне...... И так можно поспорить почти с каждой фоткой.... Мда... Ну и авторы на Бомбардире...
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kidd-75
1458559202
Чем удивил АТОР СЕГО ПИСАНИЯ?
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kidd-75
1458559229
Чем удивил АВТОР СЕГО ПИСАНИЯ?
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