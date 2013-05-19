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Джулио Сансеверино
Статистика
Джулио Сансеверино - статистика
Завершил карьеру
10 февраля 1994 (32), Палермо
#50 | Нападающий
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
1 : 3
19.05.2013
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
1 : 0
12.05.2013
Палермо
78' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
2 : 0
30.03.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
2 : 0
17.03.2013
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1 : 1
10.02.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1 : 2
03.02.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
1 : 1
27.01.2013
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
2 : 2
19.01.2013
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
3 : 0
13.01.2013
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
2 : 1
06.01.2013
Палермо
1' - 68'
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
0 : 3
22.12.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1 : 1
15.12.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
1 : 0
02.12.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
3 : 0
18.11.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
3 : 0
02.09.2012
Палермо
Был в запасе
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