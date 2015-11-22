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    Николай Ищенко - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Николай
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Ищенко
    Команда Сталь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 марта 1983 (39 лет)
    Рост 182
    Вес 74
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сталь 16 1 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 1' -90' Сталь (Каменское) 0:1 Черноморец (Одесса)
    08.05.2016 1' -90' Олимпик (Донецк) 0:2 Сталь (Каменское)
    30.04.2016 1' -90' Днепр (Днепр) 2:0 Сталь (Каменское)
    23.04.2016 1' -90' Сталь (Каменское) 0:0 Металлист (Харьков)
    10.04.2016 1' -90' Сталь (Каменское) 3:3 Шахтер (Донецк)
    90'
    02.04.2016 1' -90' Ворскла (Полтава) 0:0 Сталь (Каменское)
    19.03.2016 1' -90' Сталь (Каменское) 1:0 Говерла (Ужгород)
    13.03.2016 1' -90' Волынь (Луцк) 1:0 Сталь (Каменское)
    05.03.2016 1' -90' Сталь (Каменское) 2:2 Александрия (Александрия)
    50'
    22.11.2015 1' -90' Сталь (Каменское) 1:1 Карпаты (Львов)
    69'
    08.11.2015 1' -90' Динамо (Киев) 2:0 Сталь (Каменское)
    01.11.2015 1' -90' Черноморец (Одесса) 1:1 Сталь (Каменское)
    17.10.2015 Был в запасе Сталь (Каменское) 0:6 Днепр (Днепр)
    03.10.2015 90' -90' Металлист (Харьков) 1:1 Сталь (Каменское)
    13.09.2015 1' -90' Сталь (Каменское) 1:2 Ворскла (Полтава)
    29.08.2015 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:0 Сталь (Каменское)
    16.08.2015 Был в запасе Сталь (Каменское) 1:2 Волынь (Луцк)
    19.07.2015 1' -52' Сталь (Каменское) 1:2 Динамо (Киев)
    52' 52'
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