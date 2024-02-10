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Марко Сау
Статистика
Марко Сау - статистика
Завершил карьеру
3 декабря 1987 (38), Соргоно
#25 | Нападающий
171 см
Италия
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Феральписало
11
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 24 тур
Феральписало
1 : 2
10.02.2024
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Реджана 1919
1 : 1
03.02.2024
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Феральписало
4 : 1
27.01.2024
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Зюйдтироль
1 : 0
13.01.2024
Феральписало
86' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Феральписало
2 : 2
26.12.2023
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Сампдория
2 : 3
23.12.2023
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Феральписало
1 : 0
16.12.2023
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 16 тур
Тернана
1 : 0
09.12.2023
Феральписало
78' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Феральписало
0 : 1
02.12.2023
Циттаделла
70' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Комо
2 : 1
25.11.2023
Феральписало
90' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Феральписало
3 : 3
11.11.2023
Бари
64' - 90'
73'
Италия. Серия В, 12 тур
Козенца
1 : 1
04.11.2023
Феральписало
56' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Феральписало
0 : 3
28.10.2023
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 10 тур
Катанцаро
3 : 0
21.10.2023
Феральписало
80' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Брешиа
1 : 1
06.10.2023
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Феральписало
1 : 2
30.09.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Лекко
1 : 2
26.09.2023
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Феральписало
0 : 1
23.09.2023
Пиза
89' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Феральписало
1 : 1
16.09.2023
Модена
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Палермо
3 : 0
02.09.2023
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Асколи
3 : 0
29.08.2023
Феральписало
59' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Феральписало
0 : 2
26.08.2023
Зюйдтироль
1' - 63'
Италия. Серия В, 1 тур
Парма
2 : 0
20.08.2023
Феральписало
65' - 90'
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