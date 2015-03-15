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    Юрий Мартыщук - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Юрий
    Отчество Васильевич
    Фамилия Мартыщук
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 апреля 1986 (36 лет)
    Рост 188
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 9 -15 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2015 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:0 Черноморец (Одесса)
    20.05.2015 Был в запасе Металлист (Харьков) 0:0 Черноморец (Одесса)
    15.05.2015 Был в запасе Черноморец (Одесса) 0:0 Металлург (Запорожье)
    10.05.2015 1' -90' Карпаты (Львов) 2:0 Черноморец (Одесса)
    03.05.2015 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:3 Днепр (Днепр)
    25.04.2015 1' -90' Металлург (Донецк) 1:0 Черноморец (Одесса)
    19.04.2015 1' -90' Черноморец (Одесса) 1:1 Говерла (Ужгород)
    11.04.2015 1' -90' Шахтер (Донецк) 5:0 Черноморец (Одесса)
    04.04.2015 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:2 Динамо (Киев)
    70'
    15.03.2015 1' -90' Заря (Луганск) 1:0 Черноморец (Одесса)
    08.03.2015 1' -90' Волынь (Луцк) 1:1 Черноморец (Одесса)
    27.02.2015 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Мариуполь (Мариуполь)
    08.11.2014 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:0 Ворскла (Полтава)
    01.11.2014 Был в запасе Металлург (Запорожье) 0:0 Черноморец (Одесса)
    19.10.2014 Был в запасе Днепр (Днепр) 2:1 Черноморец (Одесса)
    04.10.2014 Был в запасе Черноморец (Одесса) 2:2 Металлург (Донецк)
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