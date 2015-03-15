Юрий Мартыщук - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Мартыщук
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|78
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Мартыщук
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 апреля 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|9
|-15
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2015
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|20.05.2015
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Черноморец (Одесса)
|15.05.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Металлург (Запорожье)
|10.05.2015
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|03.05.2015
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:3
|Днепр (Днепр)
|25.04.2015
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|19.04.2015
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|11.04.2015
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|5:0
|Черноморец (Одесса)
|04.04.2015
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:2
|Динамо (Киев)
|70'
|15.03.2015
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Черноморец (Одесса)
|08.03.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:1
|Черноморец (Одесса)
|27.02.2015
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|08.11.2014
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Ворскла (Полтава)
|01.11.2014
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|Черноморец (Одесса)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|04.10.2014
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|2:2
|Металлург (Донецк)