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Диего Капель
Статистика
Диего Капель - статистика
Завершил карьеру
16 февраля 1988 (38)
#17 | Нападающий
173 см | 67 кг
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Португалия. Примейра 2014/2015
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Португалия. Высшая лига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Испании 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок РЖД 2008
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Андерлехт
7
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 1
20.04.2017
Андерлехт
Был в запасе
Лига Европы, 1/4 финала
Андерлехт
1 : 1
13.04.2017
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Лига Европы, 1/8 финала
АПОЭЛ
0 : 1
09.03.2017
Андерлехт
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Зенит
3 : 1
23.02.2017
Андерлехт
89' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Андерлехт
2 : 0
16.02.2017
Зенит
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Андерлехт
2 : 3
08.12.2016
Сент-Этьен
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Габала
1 : 3
24.11.2016
Андерлехт
1' - 60'
11'
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
6 : 1
03.11.2016
Майнц
56' - 90'
90'
Лига Европы, 3 тур
Майнц
1 : 1
20.10.2016
Андерлехт
60' - 90'
90'
Лига Европы, 2 тур
Сент-Этьен
1 : 1
29.09.2016
Андерлехт
82' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Андерлехт
3 : 1
15.09.2016
Габала
73' - 90'
77'
Лига Европы, 4 раунд
Андерлехт
3 : 0
25.08.2016
Славия
1' - 90'
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