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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Майнц - Андерлехт
Майнц - Андерлехт: обзор матча 20 октября 2016
Майнц
20.10.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа C, 3 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
10'
Ю. Малли (П)
65'
Л. Теодорчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Андерлехт
90'
Желтая карточка
Д. Капель
82'
Замена
М. Бруно
️️️️
Э. Сова
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
К. Онисиво
80'
Замена
Х. Самперио
️️️️
П. де Бласис
76'
76'
Замена
С. Баджи
️️️️
Л. Теодорчик
70'
Желтая карточка
О. Дешахт
65'
ГОЛ! 1:1!
Л. Теодорчик
Пас отдал
С. Ханни
Желтая карточка
Д. Бросински
64'
60'
Замена
Д. Капель
️️️️
Н. Станчу
Замена
Д. Бросински
️️️️
С. Сердар
59'
54'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
Желтая карточка
Ш. Белл
52'
22'
Желтая карточка
С. Ханни
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Малли
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
5
Кара
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
41
Эммануэль Сова
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
11
Алехандро Посо
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
6
Хосе Родригес
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
25
Стефан Баджи
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
77
Натан Кабаселе
ЦФ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Лоссль
16
Белл
24
Бюссманн
26
Бунгерт
2
Донати
5
Гбамен
8
Сердар
10
Малли
9
Кордоба
9
Онисиво
8
де Бласис
3-5-1-1
33
Руф
5
Кара
3
Дешахт
17
Нуйтинк
41
Сова
10
Станчу
94
Ханни
18
Дендокер
18
Ашампонг
18
Тилеманс
91
Теодорчик
8
Сердар
18
Бросински
18
Бросински
8
Сердар
8
де Бласис
29
Самперио
29
Самперио
8
де Бласис
9
Онисиво
21
Озтюнали
21
Озтюнали
9
Онисиво
10
Станчу
17
Капель
17
Капель
10
Станчу
91
Теодорчик
25
Баджи
25
Баджи
91
Теодорчик
41
Сова
17
Бруно
17
Бруно
41
Сова
Остались в запасе
Майнц
Андерлехт
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
11
Алехандро Посо
ПЗ
Главный тренер
Мартин Шмидт
77
Натан Кабаселе
ЦФ
23
Франк Букс
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
11
Алехандро Посо
ПЗ
Остались в запасе
77
Натан Кабаселе
ЦФ
23
Франк Букс
ВР
37
Иван Обрадович
ЦЗ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Майнц - Андерлехт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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