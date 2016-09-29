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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сент-Этьен - Андерлехт
Сент-Этьен - Андерлехт: обзор матча 29 сентября 2016
Сент-Этьен
29.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
90+4'
Н. Ру
62'
Ю. Тилеманс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Андерлехт
ГОЛ! 1:1!
Н. Ру
90'
+4
Замена
Б. Корнье
️️️️
Ж. Клеман
86'
82'
Замена
Д. Капель
️️️️
Н. Станчу
Замена
У. Таннан
️️️️
Б. Дабо
77'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
В. Пажо
76'
75'
Замена
С. Баджи
️️️️
С. Ханни
69'
Замена
Х. Харбауи
️️️️
Л. Теодорчик
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Тилеманс
58'
Желтая карточка
Л. Теодорчик
5'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
22
Кевин Монне-Паке
ЛП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
11
Жереми Клеман
АП
24
Кевин Малку
ПП
17
Ромен Амума
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
5
Кара
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
10
Николае Станчу
АП
18
Юри Тилеманс
ПП
27
Александру Кипчиу
ЦФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Сент-Этьен
40
Алексис Гендуз
ВР
34
Клеман Кабатон
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
38
Райан Суиси
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
25
Стефан Баджи
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
2-5-1-2
40
Мулен
47
Карамоко
4
Лакруа
22
Монне-Паке
17
Пажо
6
Дабо
17
Верету
24
Малку
11
Клеман
26
Ру
17
Амума
3-3-2-2
33
Руф
5
Кара
25
Спайич
17
Нуйтинк
18
Тилеманс
94
Ханни
18
Дендокер
10
Станчу
18
Ашампонг
91
Теодорчик
27
Кипчиу
6
Дабо
6
Таннан
6
Таннан
6
Дабо
11
Клеман
10
Корнье
10
Корнье
11
Клеман
17
Пажо
16
Содерлунд
16
Содерлунд
17
Пажо
10
Станчу
17
Капель
17
Капель
10
Станчу
94
Ханни
25
Баджи
25
Баджи
94
Ханни
91
Теодорчик
99
Харбауи
99
Харбауи
91
Теодорчик
Остались в запасе
Сент-Этьен
Андерлехт
40
Алексис Гендуз
ВР
34
Клеман Кабатон
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
38
Райан Суиси
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
23
Франк Букс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
17
Массимо Бруно
ПВ
Остались в запасе
40
Алексис Гендуз
ВР
34
Клеман Кабатон
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
38
Райан Суиси
ЦП
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
17
Массимо Бруно
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Сент-Этьен - Андерлехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
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