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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Славия
Андерлехт - Славия: обзор матча 25 августа 2016
Андерлехт
25.08.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Славия
22'
Ю. Тилеманс (П)
40'
Л. Теодорчик (П)
61'
М. Хейлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Славия
Желтая карточка
И. Силла
81'
Желтая карточка
А. Кипчиу
79'
Замена
И. Думбия
️️️️
Ю. Тилеманс
62'
ГОЛ! 3:0!
М. Хейлен
61'
Замена
И. Силла
️️️️
Л. Теодорчик
56'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Теодорчик
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Тилеманс
22'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Андерлехт - Славия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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