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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Славия - Андерлехт
Славия - Андерлехт: обзор матча 18 августа 2016
Славия
18.08.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Андерлехт
49'
И. Силла
71'
С. Ханни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Андерлехт
Желтая карточка
М. Месанович
79'
71'
ГОЛ! 0:2!
С. Ханни
69'
Замена
Ф. Букс
️️️️
Ф. Букс
49'
ГОЛ! 0:1!
И. Силла
Начало матча
Статистика матча Славия - Андерлехт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
- : -
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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Славия
Андерлехт
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
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