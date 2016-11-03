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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Майнц
Андерлехт - Майнц: обзор матча 03 ноября 2016
Андерлехт
03.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
6 : 1
Завершен
Майнц
9'
Н. Станчу
41'
Н. Станчу
62'
Ю. Тилеманс
90'
Л. Теодорчик
90+2'
М. Бруно
90+4'
Л. Теодорчик (П)
15'
П. де Бласис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Майнц
ГОЛ с пенальти! 6:1!
Л. Теодорчик
90'
+4
ГОЛ! 5:1!
М. Бруно
Пас отдал
С. Ханни
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
Л. Теодорчик
Пас отдал
Д. Капель
90'
Замена
М. Бруно
️️️️
Ю. Тилеманс
89'
79'
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Д. Донати
73'
Желтая карточка
Ш. Белл
Желтая карточка
Ф. Ашампонг
68'
67'
Замена
Х. Самперио
️️️️
С. Сердар
Замена
С. Баджи
️️️️
Н. Станчу
67'
ГОЛ! 3:1!
Ю. Тилеманс
62'
Замена
Д. Капель
️️️️
А. Кипчиу
56'
50'
Желтая карточка
Д. Донати
ГОЛ! 2:1!
Н. Станчу
Пас отдал
А. Кипчиу
41'
15'
ГОЛ! 1:1!
П. де Бласис
ГОЛ! 1:0!
Н. Станчу
Пас отдал
А. Кипчиу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
94
Софьян Ханни
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
27
Александру Кипчиу
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
25
Стефан Баджи
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
77
Натан Кабаселе
ЦФ
Майнц
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
3-5-1-1
33
Руф
41
Сова
3
Дешахт
5
Кара
94
Ханни
10
Станчу
18
Тилеманс
18
Дендокер
27
Кипчиу
18
Ашампонг
91
Теодорчик
4-1-1-1-3
1
Лоссль
2
Донати
27
Балогун
16
Белл
18
Бросински
5
Гбамен
8
Сердар
10
Малли
9
Кордоба
8
де Бласис
9
Онисиво
27
Кипчиу
17
Капель
17
Капель
27
Кипчиу
10
Станчу
25
Баджи
25
Баджи
10
Станчу
18
Тилеманс
17
Бруно
17
Бруно
18
Тилеманс
8
Сердар
29
Самперио
29
Самперио
8
Сердар
2
Донати
21
Озтюнали
21
Озтюнали
2
Донати
Остались в запасе
Андерлехт
Майнц
77
Натан Кабаселе
ЦФ
23
Франк Букс
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
77
Натан Кабаселе
ЦФ
23
Франк Букс
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Андерлехт - Майнц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Андреас Экберг
Стадион:
Констант Ванден Сток
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