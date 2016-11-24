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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Габала - Андерлехт
Габала - Андерлехт: обзор матча 24 ноября 2016
Габала
24.11.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, группа C, 5 тур
1 : 3
Завершен
Андерлехт
15'
Рикардиньо (П)
11'
Ю. Тилеманс
90'
М. Бруно
90+3'
Л. Теодорчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Габала - Андерлехт
90'
+4
Замена
И. Думбия
️️️️
Ф. Ашампонг
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Л. Теодорчик
Пас отдал
С. Ханни
90'
ГОЛ! 1:2!
М. Бруно
Вторая желтая
Р. Эюбов
89'
Пенальти не реализован!
Рикардиньо
75'
72'
Желтая карточка
Ф. Букс
70'
Замена
С. Ханни
️️️️
Н. Станчу
Желтая карточка
Р. Эюбов
63'
60'
Замена
М. Бруно
️️️️
Д. Капель
Замена
Р. Гурбанов
️️️️
Б. Дабо
52'
42'
Желтая карточка
Л. Дендокер
28'
Желтая карточка
Э. Сова
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Рикардиньо
15'
11'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
Д. Капель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габала
22
Дмитрий Безотосный
ВР
20
Рикардиньо
ЛЗ
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
30
Ника Квеквескири
ЦП
11
Багали Дабо
ЦП
19
Филип Озобич
АП
27
Тео Уикс
ПП
11
Асиф Маммадов
ЦФ
32
Рашад Эюбов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
17
Диего Капель
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Габала
33
Давид Петжкевич
ВР
3
Воислав Станкович
ЦЗ
13
Руслан Гурбанов
ЦП
6
Рашад Садыгов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
17
Теллур Муталимов
ЦФ
30
Петар Франжич
ЦФ
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
25
Стефан Баджи
ЦП
94
Софьян Ханни
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
99
Хамди Харбауи
ЦФ
4-3-1-2
22
Безотосный
20
Рикардиньо
15
Вернидуб
44
Сантос
34
Аббасов
30
Квеквескири
11
Дабо
27
Уикс
19
Озобич
32
Эюбов
11
Маммадов
4-1-3-1-1
23
Букс
41
Сова
25
Спайич
37
Обрадович
17
Нуйтинк
18
Дендокер
17
Капель
10
Станчу
18
Тилеманс
18
Ашампонг
91
Теодорчик
11
Дабо
13
Гурбанов
13
Гурбанов
11
Дабо
18
Ашампонг
8
Думбия
8
Думбия
18
Ашампонг
10
Станчу
94
Ханни
94
Ханни
10
Станчу
17
Капель
17
Бруно
17
Бруно
17
Капель
Остались в запасе
Габала
Андерлехт
17
Теллур Муталимов
ЦФ
33
Давид Петжкевич
ВР
3
Воислав Станкович
ЦЗ
6
Рашад Садыгов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
30
Петар Франжич
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
33
Дави Руф
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Остались в запасе
17
Теллур Муталимов
ЦФ
33
Давид Петжкевич
ВР
3
Воислав Станкович
ЦЗ
6
Рашад Садыгов
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
30
Петар Франжич
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Стефан Баджи
ЦП
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Габала - Андерлехт
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
- : -
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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