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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Сент-Этьен
Андерлехт - Сент-Этьен: обзор матча 08 декабря 2016
Андерлехт
08.12.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
2 : 3
Завершен
Сент-Этьен
21'
А. Кипчиу
31'
Н. Станчу
62'
А. Содерлунд
67'
А. Содерлунд
74'
К. Монне-Паке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Сент-Этьен
Желтая карточка
Э. Сова
90'
90'
Желтая карточка
У. Таннан
Желтая карточка
Л. Теодорчик
87'
Желтая карточка
С. Ханни
87'
75'
Замена
У. Таннан
️️️️
А. Содерлунд
74'
ГОЛ! 2:3!
К. Монне-Паке
67'
ГОЛ! 2:2!
А. Содерлунд
Пас отдал
Р. Амума
Замена
С. Ханни
️️️️
Ф. Ашампонг
66'
63'
Замена
Р. Амума
️️️️
А. Норден
63'
Замена
В. Пажо
️️️️
А. Савье
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Содерлунд
Пас отдал
К. Малку
Замена
Э. Нахар
️️️️
А. Кипчиу
60'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
Й. Ванкамп
60'
54'
Пенальти не реализован!
А. Савье
Желтая карточка
Й. Ванкамп
53'
ГОЛ! 2:0!
Н. Станчу
Пас отдал
Ф. Ашампонг
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Кипчиу
Пас отдал
Ф. Ашампонг
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
18
Леандер Дендокер
ЦП
25
Стефан Баджи
ПП
10
Николае Станчу
ЛФ
49
Йорн Ванкамп
ЦФ
27
Александру Кипчиу
РФ
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
6
Брайан Дабо
ЦП
24
Кевин Малку
ПП
6
Анри Савье
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
РФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Андерлехт
99
Миле Свилар
ВР
31
Энди Нахар
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
8
Идрисса Думбия
ОП
94
Софьян Ханни
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
47
Бенжамен Оланьйе
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
4-2-1-3
33
Руф
17
Нуйтинк
41
Сова
25
Спайич
37
Обрадович
18
Дендокер
25
Баджи
18
Ашампонг
10
Станчу
49
Ванкамп
27
Кипчиу
4-2-1-3
16
Руффье
39
Полома
4
Лакруа
19
Погба
28
Теофил-Катерин
24
Малку
6
Дабо
70
Норден
22
Монне-Паке
16
Содерлунд
6
Савье
27
Кипчиу
31
Нахар
31
Нахар
27
Кипчиу
18
Ашампонг
94
Ханни
94
Ханни
18
Ашампонг
49
Ванкамп
91
Теодорчик
91
Теодорчик
49
Ванкамп
70
Норден
17
Амума
17
Амума
70
Норден
16
Содерлунд
6
Таннан
6
Таннан
16
Содерлунд
6
Савье
17
Пажо
17
Пажо
6
Савье
Остались в запасе
Андерлехт
Сент-Этьен
99
Миле Свилар
ВР
17
Диего Капель
ЛП
8
Идрисса Думбия
ОП
17
Массимо Бруно
ПВ
47
Бенжамен Оланьйе
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
17
Диего Капель
ЛП
8
Идрисса Думбия
ОП
17
Массимо Бруно
ПВ
Остались в запасе
47
Бенжамен Оланьйе
ЦФ
40
Жесси Мулен
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Андерлехт - Сент-Этьен
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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