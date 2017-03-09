Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АПОЭЛ - Андерлехт
АПОЭЛ - Андерлехт: обзор матча 09 марта 2017
АПОЭЛ
09.03.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Андерлехт
29'
Н. Станчу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АПОЭЛ - Андерлехт
88'
Замена
М. Бруно
️️️️
А. Кипчиу
86'
Желтая карточка
У. Спайич
86'
Желтая карточка
А. Кипчиу
81'
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
Н. Станчу
79'
Желтая карточка
И. Телин
Желтая карточка
Ж. Миланов
68'
63'
Желтая карточка
Д. Аппиа
59'
Замена
И. Телин
️️️️
Л. Теодорчик
Замена
Вандер
️️️️
Г. Эфрем
55'
Желтая карточка
Н. Мораиш
45'
Замена
Р. Лаго
️️️️
И. Астис
40'
29'
ГОЛ! 0:1!
Н. Станчу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
7
Георгиос Эфрем
ЛП
26
Нуну Мораиш
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Вангелис Самиос
Андерлехт
23
Рубен
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
94
Софьян Ханни
ЛП
18
Леандер Дендокер
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
27
Александру Кипчиу
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
77
Вандер
ЦП
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
18
Франк Ашампонг
ЛВ
17
Массимо Бруно
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
4-2-1-2
24
Ватерман
23
Астис
30
Меркис
14
Иоанну
21
Миланов
7
Эфрем
26
Мораиш
70
Янниотас
18
Баррал
9
Де Камарго
4-1-4-1
23
Рубен
31
Нахар
25
Спайич
17
Нуйтинк
8
Аппиа
18
Дендокер
27
Кипчиу
10
Станчу
18
Тилеманс
94
Ханни
91
Теодорчик
23
Астис
3
Лаго
3
Лаго
23
Астис
7
Эфрем
77
Вандер
77
Вандер
7
Эфрем
10
Станчу
18
Ашампонг
18
Ашампонг
10
Станчу
27
Кипчиу
17
Бруно
17
Бруно
27
Кипчиу
91
Теодорчик
92
Телин
92
Телин
91
Теодорчик
Остались в запасе
АПОЭЛ
Андерлехт
78
Урко Пардо
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Главный тренер
Вангелис Самиос
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
Остались в запасе
78
Урко Пардо
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
Главный тренер
Вангелис Самиос
Статистика матча АПОЭЛ - Андерлехт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
Новости команд
Все
АПОЭЛ
Андерлехт
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+