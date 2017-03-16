Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - АПОЭЛ
Андерлехт - АПОЭЛ: обзор матча 16 марта 2017
Андерлехт
16.03.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
АПОЭЛ
65'
Ф. Ашампонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - АПОЭЛ
Замена
М. Бруно
️️️️
А. Кипчиу
89'
78'
Замена
Вандер
️️️️
Д. Баррал
Замена
И. Телин
️️️️
Л. Теодорчик
75'
72'
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
И. Де Камарго
71'
Желтая карточка
Г. Меркис
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ашампонг
65'
Замена
Ф. Ашампонг
️️️️
Н. Станчу
64'
57'
Замена
С. Ямбере
️️️️
Л. Эбесилио
51'
Желтая карточка
Р. Лаго
41'
Желтая карточка
Д. Баррал
Желтая карточка
Кара
38'
9'
Желтая карточка
Л. Эбесилио
Желтая карточка
Э. Нахар
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
23
Рубен
ВР
5
Кара
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
10
Николае Станчу
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
18
Юри Тилеманс
ПП
94
Софьян Ханни
ЛФ
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
27
Александру Кипчиу
РФ
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
17
Массимо Бруно
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
77
Вандер
ЦП
4-3-3
23
Рубен
31
Нахар
5
Кара
25
Спайич
8
Аппиа
10
Станчу
18
Дендокер
18
Тилеманс
94
Ханни
91
Теодорчик
27
Кипчиу
4-2-1-3
24
Ватерман
21
Миланов
30
Меркис
3
Лаго
14
Иоанну
6
Эбесилио
18
Артиматас
70
Янниотас
9
Де Камарго
79
Сотириу
18
Баррал
10
Станчу
18
Ашампонг
18
Ашампонг
10
Станчу
27
Кипчиу
17
Бруно
17
Бруно
27
Кипчиу
91
Теодорчик
92
Телин
92
Телин
91
Теодорчик
6
Эбесилио
4
Ямбере
4
Ямбере
6
Эбесилио
9
Де Камарго
18
Бертольо
18
Бертольо
9
Де Камарго
18
Баррал
77
Вандер
77
Вандер
18
Баррал
Остались в запасе
Андерлехт
АПОЭЛ
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
78
Урко Пардо
ВР
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
Остались в запасе
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
78
Урко Пардо
ВР
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Андерлехт - АПОЭЛ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Констант Ванден Сток
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
Новости команд
Все
Андерлехт
АПОЭЛ
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+