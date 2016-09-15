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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Андерлехт - Габала
Андерлехт - Габала: обзор матча 15 сентября 2016
Андерлехт
15.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
3 : 1
Завершен
Габала
14'
Л. Теодорчик
41'
Р. Сантос (АГ)
77'
Д. Капель
20'
Б. Дабо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Габала
90'
+2
Замена
Р. Эюбов
️️️️
С. Зенев
84'
Желтая карточка
А. Маммадов
81'
Желтая карточка
Рикардиньо
Замена
Х. Харбауи
️️️️
Л. Теодорчик
80'
ГОЛ! 3:1!
Д. Капель
Пас отдал
Н. Станчу
77'
Замена
Д. Капель
️️️️
А. Кипчиу
73'
59'
Замена
П. Франжич
️️️️
В. Вернидуб
Желтая карточка
У. Спайич
56'
45'
Замена
А. Маммадов
️️️️
Р. Гурбанов
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. Сантос
41'
20'
ГОЛ! 1:1!
Б. Дабо
Замена
С. Баджи
️️️️
Ю. Тилеманс
18'
ГОЛ! 1:0!
Л. Теодорчик
Пас отдал
У. Спайич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
33
Дави Руф
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
5
Кара
ЦЗ
18
Франк Ашампонг
ЛВ
94
Софьян Ханни
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
27
Александру Кипчиу
ПП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Габала
22
Дмитрий Безотосный
ВР
3
Воислав Станкович
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Рафаэль Сантос
ЦЗ
20
Рикардиньо
ЛП
11
Багали Дабо
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
19
Филип Озобич
АП
6
Рашад Садыгов
АП
13
Руслан Гурбанов
ПП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Андерлехт
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
8
Идрисса Думбия
ОП
25
Стефан Баджи
ЦП
99
Хамди Харбауи
ЦФ
Габала
33
Давид Петжкевич
ВР
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
13
Мурад Мусаев
ЦЗ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
32
Рашад Эюбов
ЦФ
30
Петар Франжич
ЦФ
11
Асиф Маммадов
ЦФ
3-5-1-1
33
Руф
25
Спайич
17
Нуйтинк
5
Кара
94
Ханни
10
Станчу
18
Тилеманс
18
Дендокер
27
Кипчиу
18
Ашампонг
91
Теодорчик
3-4-2-1
22
Безотосный
3
Станкович
15
Вернидуб
44
Сантос
13
Гурбанов
11
Дабо
17
Мирзабеков
20
Рикардиньо
19
Озобич
6
Садыгов
20
Зенев
27
Кипчиу
17
Капель
17
Капель
27
Кипчиу
18
Тилеманс
25
Баджи
25
Баджи
18
Тилеманс
91
Теодорчик
99
Харбауи
99
Харбауи
91
Теодорчик
20
Зенев
32
Эюбов
32
Эюбов
20
Зенев
15
Вернидуб
30
Франжич
30
Франжич
15
Вернидуб
13
Гурбанов
11
Маммадов
11
Маммадов
13
Гурбанов
Остались в запасе
Андерлехт
Габала
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
17
Теллур Муталимов
ЦФ
33
Давид Петжкевич
ВР
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
13
Мурад Мусаев
ЦЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
23
Франк Букс
ВР
3
Оливье Дешахт
ЦЗ
41
Эммануэль Сова
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
Остались в запасе
17
Теллур Муталимов
ЦФ
33
Давид Петжкевич
ВР
34
Урфан Аббасов
ЦЗ
13
Мурад Мусаев
ЦЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Андерлехт - Габала
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
- : -
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига Европы, 3 тур
Ягеллония
0 : 3
22.10.2026
Андерлехт
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шафа
- : -
21.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Зиря
2 : 1
07.11.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Араз-Нахичевань
1 : 2
23.10.2026
Габала
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Габала
0 : 4
17.10.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Сумгаит
4 : 1
10.10.2026
Габала
Информация о матче
Главный судья:
Харальд Лехнер
(Вена)
Стадион:
Констант Ванден Сток
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