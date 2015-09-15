Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рудольф Чесалов - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Рудольф
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Чесалов
    Команда Волга
    Состав Основной
    Родной город Вологда
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 апреля 1989 (33 года)
    Рост 193
    Вес 90
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 2 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 36' -90' Строгино (Москва) 4:1 Текстильщик (Иваново)
    01.11.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:1 ЦРФСО (Смоленск)
    26.10.2015 Был в запасе Коломна (Коломна) 0:2 Текстильщик (Иваново)
    21.10.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 0:0 Спартак К (Кострома)
    17.10.2015 Был в запасе Сочи (Сочи) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    11.10.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:2 Химки (Химки)
    01.10.2015 Был в запасе Домодедово (Москва) 0:3 Текстильщик (Иваново)
    27.09.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 3:0 Волга (Тверь)
    21.09.2015 Был в запасе Знамя Труда (Орехово-Зуево) 0:1 Текстильщик (Иваново)
    15.09.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 2:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    08.09.2015 Был в запасе Москва (Москва) 2:0 Текстильщик (Иваново)
    01.09.2015 77' -90' Текстильщик (Иваново) 6:0 Карелия (Петрозаводск)
    23.08.2015 Был в запасе Псков-747 (Псков) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    18.08.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 0:0 Строгино (Москва)
    12.08.2015 Был в запасе ЦРФСО (Смоленск) 2:2 Текстильщик (Иваново)
    04.08.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 4:1 Коломна (Коломна)
    28.07.2015 Был в запасе Спартак К (Кострома) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    20.07.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
    • Читайте нас: 
    11