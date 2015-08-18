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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Текстильщик - Строгино
Текстильщик - Строгино: обзор матча 18 августа 2015
Текстильщик
18.08.2015, вторник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
0 : 0
Завершен
Строгино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Строгино
90'
+1
Желтая карточка
П. Дроздов
Замена
Р. Путилин
️️️️
Ю. Морозов
88'
Замена
А. Борунов
️️️️
А. Щаницин
80'
Замена
М. Захаров
️️️️
С. Орлов
77'
74'
Замена
И. Сергеев
️️️️
Е. Наседкин
Замена
П. Янзин
️️️️
И. Рыжаков
64'
58'
Замена
В. Семенов
️️️️
И. Драгунов
37'
Желтая карточка
Е. Наседкин
Желтая карточка
Ю. Морозов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Андрей Романов
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
25
Илья Сысоев
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
34
Иван Рыжаков
ЦП
8
Виталий Диков
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
5
Сергей Орлов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Тихонов
Строгино
12
Василий Лукичев
ВР
94
Максим Куфтин
ЦЗ
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
8
Данила Поляков
ЦП
8
Александр Ульянов
ЦП
22
Евгений Иващенко
ЦП
8
Руслан Заерко
ЦП
7
Евгений Наседкин
ЦП
92
Вадим Пронкин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Текстильщик
16
Рудольф Чесалов
ВР
2
Петр Янзин
ЦЗ
2
Роман Путилин
ЦЗ
20
Николай Паклянов
ЦП
12
Александр Борунов
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
11
Михаил Захаров
ЦФ
Строгино
26
Никита Гарон
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Иван Фролов
ЦП
95
Хасан Хацуков
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
8
Дмитрий Джариашвили
ЦФ
3-5-1-1
1
Романов
3
Костин
25
Сысоев
5
Морозов
11
Сагиров
8
Диков
15
Зимарев
44
Буданов
34
Рыжаков
13
Щаницин
5
Орлов
3-5-1-1
12
Лукичев
94
Куфтин
14
Драгунов
7
Дроздов
8
Поляков
22
Иващенко
8
Заерко
7
Наседкин
8
Ульянов
19
Рыховский
92
Пронкин
5
Орлов
11
Захаров
11
Захаров
5
Орлов
34
Рыжаков
2
Янзин
2
Янзин
34
Рыжаков
5
Морозов
2
Путилин
2
Путилин
5
Морозов
13
Щаницин
12
Борунов
12
Борунов
13
Щаницин
7
Наседкин
33
Сергеев
33
Сергеев
7
Наседкин
14
Драгунов
5
Семенов
5
Семенов
14
Драгунов
Остались в запасе
Текстильщик
Строгино
20
Николай Паклянов
ЦП
16
Рудольф Чесалов
ВР
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
Главный тренер
Игорь Тихонов
21
Иван Фролов
ЦП
95
Хасан Хацуков
ЦП
8
Дмитрий Джариашвили
ЦФ
26
Никита Гарон
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Щербак
Остались в запасе
20
Николай Паклянов
ЦП
16
Рудольф Чесалов
ВР
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
Остались в запасе
21
Иван Фролов
ЦП
95
Хасан Хацуков
ЦП
8
Дмитрий Джариашвили
ЦФ
26
Никита Гарон
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Тихонов
Главный тренер
Владимир Щербак
Статистика матча Текстильщик - Строгино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Сухов
(Нижний Новгород)
Стадион:
Текстильщик
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