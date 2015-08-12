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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
ЦРФСО - Текстильщик
ЦРФСО - Текстильщик: обзор матча 12 августа 2015
ЦРФСО
12.08.2015, среда, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
2 : 2
Завершен
Текстильщик
7'
А. Вшивцев
88'
С. Чернецов
9'
А. Щаницин
66'
М. Зимарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦРФСО - Текстильщик
Замена
Н. Панькевич
️️️️
В. Емельяненко
90'
ГОЛ! 2:2!
С. Чернецов
88'
Желтая карточка
В. Емельяненко
85'
Желтая карточка
Р. Стёпин
79'
76'
Замена
А. Тюргашкин
️️️️
М. Зимарев
74'
Замена
Н. Паклянов
️️️️
А. Щаницин
Замена
А. Арлашин
️️️️
М. Петрусев
72'
Замена
Р. Стёпин
️️️️
С. Давыдов
67'
66'
ГОЛ! 1:2!
М. Зимарев
63'
Замена
А. Сергулев
️️️️
А. Буданов
63'
Замена
Е. Попов
️️️️
С. Орлов
54'
Желтая карточка
С. Орлов
51'
Желтая карточка
А. Щаницин
9'
ГОЛ! 1:1!
А. Щаницин
ГОЛ! 1:0!
А. Вшивцев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦРФСО
31
Алексей Березин
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
22
Сергей Чернецов
ЦЗ
4
Денис Прокопенко
ЦЗ
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
25
Марат Ситдиков
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦП
15
Даниил Митин
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Текстильщик
1
Андрей Романов
ВР
2
Роман Путилин
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
25
Илья Сысоев
ЦЗ
2
Петр Янзин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
8
Виталий Диков
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
5
Сергей Орлов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Тихонов
ЦРФСО
55
Александр Радионов
ВР
6
Никита Панькевич
ЦЗ
8
Роман Стёпин
ЦП
27
Андрей Арлашин
ЦП
18
Никита Соколов
ЦП
9
Андрей Прудников
ЦФ
20
Никита Коляев
ЦФ
Текстильщик
16
Рудольф Чесалов
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
34
Иван Рыжаков
ЦП
20
Николай Паклянов
ЦП
19
Евгений Попов
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
9
Алексей Сергулев
ЦФ
4-4-1-1
31
Березин
37
Терентьев
4
Прокопенко
3
Емельяненко
22
Чернецов
25
Ситдиков
15
Митин
88
Быков
10
Давыдов
8
Петрусев
23
Вшивцев
4-4-1-1
1
Романов
3
Костин
25
Сысоев
2
Янзин
2
Путилин
8
Диков
44
Буданов
15
Зимарев
11
Сагиров
13
Щаницин
5
Орлов
10
Давыдов
8
Стёпин
8
Стёпин
10
Давыдов
8
Петрусев
27
Арлашин
27
Арлашин
8
Петрусев
3
Емельяненко
6
Панькевич
6
Панькевич
3
Емельяненко
13
Щаницин
20
Паклянов
20
Паклянов
13
Щаницин
44
Буданов
9
Сергулев
9
Сергулев
44
Буданов
5
Орлов
19
Попов
19
Попов
5
Орлов
15
Зимарев
7
Тюргашкин
7
Тюргашкин
15
Зимарев
Остались в запасе
ЦРФСО
Текстильщик
18
Никита Соколов
ЦП
9
Андрей Прудников
ЦФ
20
Никита Коляев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
34
Иван Рыжаков
ЦП
16
Рудольф Чесалов
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Тихонов
Остались в запасе
18
Никита Соколов
ЦП
9
Андрей Прудников
ЦФ
20
Никита Коляев
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
34
Иван Рыжаков
ЦП
16
Рудольф Чесалов
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Тихонов
Статистика матча ЦРФСО - Текстильщик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
0 : 3
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1 : 3
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Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Василий Тихонов
(Псков)
Стадион:
СГАФКСТ
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