Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Текстильщик - Химки
Текстильщик - Химки: обзор матча 11 октября 2015
Текстильщик
11.10.2015, воскресенье, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
1 : 2
Завершен
Химки
65'
А. Щаницин
3'
М. Маркосов
11'
Ф. Дворников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Химки
90'
Замена
А. Ярковой
️️️️
К. Заика
88'
Замена
В. Соколов
️️️️
Я. Казаев
Замена
А. Сергулев
️️️️
С. Матяш
88'
Желтая карточка
А. Щаницин
84'
81'
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
Ф. Дворников
71'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
К. Родионов
68'
Замена
М. Широков
️️️️
М. Гащенков
ГОЛ! 1:2!
А. Щаницин
65'
Желтая карточка
С. Матяш
51'
Замена
А. Щаницин
️️️️
А. Буданов
46'
Замена
П. Янзин
️️️️
И. Рыжаков
46'
Желтая карточка
Р. Путилин
26'
11'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Дворников
7'
Желтая карточка
Н. Лапин
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Маркосов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Андрей Романов
ВР
2
Роман Путилин
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
34
Иван Рыжаков
ЦП
19
Евгений Попов
ЦП
8
Виталий Диков
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
5
Сергей Орлов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Равиль Сабитов
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Текстильщик
16
Рудольф Чесалов
ВР
26
Сергей Бакшин
ЦЗ
2
Петр Янзин
ЦЗ
25
Илья Сысоев
ЦЗ
20
Николай Паклянов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
9
Алексей Сергулев
ЦФ
Химки
22
Евгений Пузин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
13
Станислав Ефимов
ЦП
4
Владимир Соколов
ЦП
77
Максим Широков
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
2-5-1-2
1
Романов
2
Путилин
3
Костин
11
Сагиров
8
Диков
15
Зимарев
44
Буданов
19
Попов
34
Рыжаков
10
Матяш
5
Орлов
3-2-3-2
1
Цицилин
5
Шумских
26
Чернышов
22
Родионов
9
Лапин
27
Заика
4
Тюнин
77
Гащенков
53
Казаев
9
Маркосов
9
Дворников
44
Буданов
13
Щаницин
13
Щаницин
44
Буданов
10
Матяш
9
Сергулев
9
Сергулев
10
Матяш
34
Рыжаков
2
Янзин
2
Янзин
34
Рыжаков
53
Казаев
4
Соколов
4
Соколов
53
Казаев
77
Гащенков
77
Широков
77
Широков
77
Гащенков
9
Дворников
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
9
Дворников
22
Родионов
10
Кирсанов
10
Кирсанов
22
Родионов
27
Заика
89
Ярковой
89
Ярковой
27
Заика
Остались в запасе
Текстильщик
Химки
26
Сергей Бакшин
ЦЗ
25
Илья Сысоев
ЦЗ
20
Николай Паклянов
ЦП
16
Рудольф Чесалов
ВР
Главный тренер
Равиль Сабитов
13
Станислав Ефимов
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
Остались в запасе
26
Сергей Бакшин
ЦЗ
25
Илья Сысоев
ЦЗ
20
Николай Паклянов
ЦП
16
Рудольф Чесалов
ВР
Остались в запасе
13
Станислав Ефимов
ЦП
22
Евгений Пузин
ВР
Главный тренер
Равиль Сабитов
Статистика матча Текстильщик - Химки
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Текстильщик
Новости команд
Все
Текстильщик
Химки
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
12 ноября
11
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Волги Ульяновск» и «Текстильщика» на победу в матче 16-го тура
30 октября
«Текстильщик» – «Сочи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Первая лига России: шансы «Текстильщика» и «Сочи» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
12 ноября
11
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Волги Ульяновск» и «Текстильщика» на победу в матче 16-го тура
30 октября
«Текстильщик» – «Сочи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Первая лига России: шансы «Текстильщика» и «Сочи» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+