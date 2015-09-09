Антон Алаев - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Антон
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Алаев
|Команда
|Металлург-Видное
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Имя
|Антон
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Алаев
|Команда
|Металлург-Видное
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|16
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.10.2015
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|90'
|26.10.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|85'
|20.10.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|14.10.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|08.10.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|03.10.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|89'
|27.09.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Челябинск (Челябинск)
|21.09.2015
|1' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:3
|Химик (Дзержинск)
|47'
|15.09.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Волга (Ульяновск)
|09.09.2015
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|03.09.2015
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|29'
|28.08.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|21.08.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|4:1
|Химик (Дзержинск)
|16.08.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Носта (Новотроицк)
|10.08.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|86'
|03.08.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)