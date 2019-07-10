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Мальорка
Альберто Морено
Новости
€ 1 млн
Альберто Морено - новости
Мальорка
5 июля 1992 (34)
#5 | Защитник
172 см
Испания
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Публикации
«Вильярреал» представил Альберто Морено
2019.07.10 01:11
«Зенит» может подписать Морено. В начале июня у игрока истек контракт с «Ливерпулем»
2019.06.21 20:42
9
Фото
«Ливерпуль» объявил об уходе Старриджа и Морено
2019.06.04 20:12
14
The Mirror: «Ливерпуль» летом может расстаться с 10 игроками
2019.04.13 15:37
8
«Барселона» может купить Алабу летом
2019.03.27 15:59
5
Морено и Монреаль вошли в шорт-лист «Барселоны»
2019.03.04 14:33
3
Морено: «Не понравилось отношение Клоппа ко мне после травмы. Но я понимаю его решение»
2018.12.27 20:58
8
Морено летом покинет «Ливерпуль» свободным агентом. Им интересуется «Барселона»
2018.10.16 10:31
6
«Барселона» может купить Морено у «Ливерпуля»
2018.10.10 00:44
1
Морено: «Хотел бы уничтожить Роналду перед финалом ЛЧ»
2018.05.04 11:04
14
«Ливерпуль» потерял Хендерсона и Морено на две игры
2017.12.27 08:54
2
Лопетеги – об отсутствии Косты в сборной: «Ждем его с января, как начнет играть за «Атлетико»
2017.11.04 18:20
Морено: «Люди, желавшие моего ухода из «Ливерпуля», должны заткнуться»
2017.10.01 13:26
2
«Ливерпуль» отказался продавать Морено в «Наполи» за 11 миллионов
2017.06.22 15:15
2
«Ливерпуль» намерен выручить от продажи Сахо, Морено и Марковича 60 миллионов
2017.06.17 11:52
3
Фото
Хосе Энрике – бывшим одноклубникам по «Ливерпулю»: «Спасибо, что приехали, уроды!»
2016.12.27 15:09
5
Клопп: «Морено сумел извлечь для себя позитивный урок из поражения «Арсеналу»
2016.09.25 08:23
3
Фото
Каррагер: «Клопп, приобрети уже долбанного левого защитника»
2016.05.19 07:03
3
Морено: «Постараемся одержать победу над «Тоттенхэмом»
2016.04.02 14:25
Морено может не сыграть с «Манчестер Юнайтед»
2016.03.17 07:48
Клопп отменил выходной у трех футболистов основного состава «Ливерпуля»
2015.10.11 16:57
6
Главные новости
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
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Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
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